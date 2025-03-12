الأربعاء 12 مارس 2025
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بث مباشر لصلاة المغرب من الحرم المكي في اليوم الـ12 من رمضان

الحرم،فيتو
الحرم،فيتو

نقلت وسائل إعلام سعودية اليوم الأربعاء، بثا مباشرا لصلاة المغرب في الحرم المكي في اليوم الـ12 من شهر رمضان المبارك.

 

وكان السبت قبل الماضي الموافق ١ من شهر مارس الجاري هو أول أيام شهر رمضان المبارك بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال.

 

تحرت دول العالم الإسلامي هلال شهر رمضان لهذا العام، حيث ثبتت رؤيته في العديد من الدول حيث كان السبت الماضي الموافق ١ من شهر مارس الجاري هو أول أيام شهر رمضان بهذه الدول

 

رؤية هلال رمضان لهذا العام 

ومن أبرز الدول التي أعلنت السبت أول أيام شهر رمضان المبارك، جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، وقطر، والعراق، وإندونيسيا.

بينما أعلنت كل من سلطنة بروناي واليابان والفلبين وماليزيا عدم ثبوت رؤية هلال رمضان، وكان يوم  الأحد 2 مارس 2025 هو أول أيام الشهر المبارك في هذه الدول

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