الجمعة 28 فبراير 2025
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بث مباشر، أول صلاة تراويح في الحرم المكي

صلاة التراويح، فيتو
صلاة التراويح، فيتو

بدأت أول صلاة تراويح لشهر رمضان الكريم فى رحاب الحرم المكي، ويؤم المصلين في الليلة الأولى الشيخ عبد الله الجهني أما التسليمات الأخيرة مع الوتر، فسيؤمها الشيخ عبد الرحمن السديس.

صلاة التراويح فى الحرم المكي 

أعلنت وكالة شئون الأئمة والمؤذنين بالمسجد الحرام عن جدول صلاتي التراويح والتهجد خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، حيث يشارك نخبة من أيمة الحرم المكي في إمامة المصلين، مع تنظيم دقيق لمواعيد الصلوات وتوزيع الأئمة على مختلف الليالي، وخاصة في العشر الأواخر التي تشهد تكثيفًا لصلاة التهجد.

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كلمة إلى المواطنين والمقيمين في المملكة والمسلمين، بمناسبة حلول شهر رمضان لعام 1446هـ، قال فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدُ لله تعالى القائل في محكم التنزيل، (شهرُ رمضان الذي أُنزل فيه القرآنُ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان)، والصلاة والسلامُ على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أبنائي وبناتي، أخواني وأخواتي المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وعموم المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمدُ الله الذي بلغنا شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، وإذ نهنئُكم ببلوغ الشهر الكريم، لنسألُ المولى عز وجل أن يوفقنا لصيامه وقيامه، ونشكرُ المولى القدير عز وجل، على ما اختُصت به هذه البلاد المباركة، من شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، من حجاج ومعتمرين وزائرين، وعمارة الحرمين الشريفين، وذلك نهج دأب عليه ملوك المملكة العربية السعودية، منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله -.

أيها المسلمون: شهر رمضان موسم عظيم من مواسم الخيرات، تُفتح فيه أبواب السماء، وتُنزلُ البركاتُ وتُضاعف الأجور، وتُمحى الذنوب وتظهر معاني التآخي بين المسلمين، فحريُّ بنا اغتنامه في طاعة الله لنيل رضوانه.

ونسألُ الله عز وجل أن يديم علينا الأمن والأمان، وأن تنعم جميع الدول بالسلم والأمن، وأن يعيش الأشقاءُ في فلسطين في أمان واستقرار، وأن يحفظ سبحانه بلادنا والأمة الإسلامية والعالم أجمع، إنه سميع مجيب.

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