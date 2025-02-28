من بينها السعودية ومصر والإمارات، 10 دول تعلن غدا أول أيام شهر رمضان

تحرت دول العالم الإسلامي اليوم الجمعة هلال شهر رمضان لهذا العام، حيث ثبتت رؤيته في العديد من الدول ليكون غدا السبت أول أيام شهر رمضان بهذه الدول، بينما لم يثبت رؤيته في دول أخرى ليكون بذلك يوم الأحد الموافق 2 من شهر مارس الجاري هو أول أيام شهر رمضان

رؤية هلال رمضان لهذا العام

ومن أبرز الدول التي أعلنت غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، وقطر، والعراق،، وإندونيسيا، وأستراليا.

بينما أعلنت كل من سلطنة بروناي واليابان والفلبين وماليزيا عدم ثبوت رؤية هلال رمضان، ليكون الأحد 2 مارس 2025 هو أول أيام الشهر المبارك في هذه الدول.

أول أيام شهر رمضان لهذا العام

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أعلنت دول الإمارات وقطر وعمان، أن غدا السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام.

وفي السياق ذاته، أعلنت المحكمة العليا السعودية، اليوم الجمعة، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، ليكون السبت أول أيام شهر رمضان.

ويأتي ذلك فيما أعلنت دولة ماليزيا، اليوم الجمعة، أن بعد غد الأحد الموافق 2 مارس غرة شهر رمضان المبارك.

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