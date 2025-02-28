متى تبدأ وتنتهي ليلة القدر في رمضان 2025؟، وهذا أفضل ما يقال ويفعل فيها

مع حلول شهر رمضان يبدأ التساؤل عن موعد ليلة القدر في رمضان 2025. خاصة وأن رمضان 2025 يأتي هذا العام في الشتاء الذي يتميز بطول لبله وقصر نهاره،.

وليلة القدر هي ليلة عظيمة فيها يفرق كل أمر حكيم، كما أن ليلة القدر من الليالي المباركة التي حثنا رسولنا الكريم علي قيامها وصيامها، لما فيها من أجر، وليلة القدر خير من ألف شهر كما.

ورد في القرآن الكريم، وفي هذا السياق نستعرض معكم متى تبدأ وتنتهي ليلة القدر في. رمضان 2025، وما يقال ويفعل فيها فإلي التفاصيل

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موعد ليلة القدر في رمضان 2025 وما يقال ويفعل فيها

ليلة القدر هي ليلة مباركة ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم في سورة القدر: “إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ”.

هذه الليلة هي الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. وهي ليلة تُقدَّر فيها أرزاق العباد وأحوالهم خلال العام، وتُكتب فيها الأقدار.

لماذا سميت ليلة القدر بهذا الاسم؟

هناك عدة تفسيرات لسبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم:

القدر بمعنى الشرف والعظمة: فهي ليلة ذات مكانة عالية ومنزلة رفيعة عند الله. القدر بمعنى التقدير: يُقدَّر فيها أرزاق العباد وأحوالهم للسنة القادمة. القدر بمعنى الضيق: لأن الأرض تضيق بنزول الملائكة الكرام فيها

متى ليلة القدر

ليلة القدر تكون في العشر الأواخر من شهر رمضان، وتحديدًا في الليالي الوترية (21، 23، 25، 27، 29). وأرجى ليلة تكون فيها هي ليلة السابع والعشرين من رمضان

فضل ليلة القدر

فضلها عظيم لمن أحياها بالصلاة والقرآن والذكر والاستغفار والدعاء من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وصلاة التراويح. وورد فضل ليلة القدر في القرآن والسنة في عدة مواضع، نذكر منها:

قال تعالى: (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ* وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزُّلُ المَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْر * سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ) سورة القدر. قال تعالى: (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ) سورة الدخان. قال تعالى: (فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ) سورة الدخان. روى ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه”. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا الله في هذه الليلة – يعني ليلة القدر – وهو يظن أنه يستجاب له، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر”.

موعد ليلة القدر في رمضان 2025

من المعلوم أن ليلة القدر هي إحدى الليالي الفردية في آخر 10 أيام من شهر رمضان، لذلك من المتوقع أن تبدأ ليلة القدر لعام 2025 هذه الليلة في ليلة 26 مارس 2025 ومع ذلك، فإن الموعد المحدد يعتمد على رؤية القمر من شهر رمضان لعام 1446هـ.

متى تبدأ ليلة القدر؟

تبدأ ليلة القدر مع غروب شمس اليوم الذي يسبقها. على سبيل المثال، إذا كانت ليلة القدر في ليلة 27 رمضان، فإنها تبدأ بغروب شمس يوم 26 رمضان.

متى تنتهي ليلة القدر؟

تنتهي ليلة القدر بطلوع فجر اليوم التالي. فإذا كانت ليلة القدر في ليلة 27 رمضان، فإنها تنتهي بطلوع فجر يوم 27 رمضان.

ماذا نفعل في ليلة القدر؟

ليلة القدر هي فرصة عظيمة للتقرب إلى الله، ومن الأعمال المستحبة فيها:

قيام الليل: الصلاة والتهجد والدعاء. قراءة القرآن: تدبر آيات القرآن الكريم. الدعاء: الإكثار من الدعاء، خاصة دعاء ليلة القدر. الذكر: التسبيح والاستغفار. الصدقة: إخراج الصدقات للفقراء والمحتاجين. الاعتكاف: البقاء في المسجد للعبادة.

موعد ليلة القدر في رمضان 2025 وما يقال ويفعل فيها

علامات ليلة القدر

راحة وطمأنينة المؤمن في هذه الليلة.

الرياح تكون فيها ساكنة.

الشمس عند سطوعها في الصباح ليس لها شعاع وصافية، ضوء بلا حرارة والملائكة تصعد بعد الفجر إلى السماء فتحجب شعاع الشمس.

قاله ابن حجر العسقلاني: “وقد ورد لليلة القدر علامات أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضى.”

من بين العلامات أيضًا أنه ربما تكون الليلة ساكنة لا حارة ولا باردة وتكون معتدلة.

ويأتي الفضل الكبير لليلة القدر لأنها ليلة نزول القرآن “إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ” ولهذه الليلة مكانة كبيرة جدا حيث قال تعالى “وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ”.

دعاء ليلة القدر

من أشهر الأدعية التي يُستحب أن يدعو بها المسلم في ليلة القدر هو ما رواه السيدة عائشة رضي الله عنها:

“اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني”.

كما يمكن الدعاء بكل ما يحتاجه المسلم من خير الدنيا والآخرة، مثل الدعاء بالرحمة والمغفرة والرزق والشفاء.

لماذا سميت بليلة الْقَدْرِ؟

بعض العلماء يعتبرون أن هذه الليلة متعلقة بالقدر والشرف

أنها ليلة أنزل فيها كتاب ذو قدر على نبي ذي قدر واختص بها أمة ذات قدر، والأرض تضيق بالملائكة لكثرتهم فيها تلك الليلة.

أو لأنها ليلة يقضى فيها كل أمر حكيم، عبارة عما قضاه الله وحكم به من الأمور.

تعتبر ليلة القدر هي أهم ليلة في العام بسبب فضلها الكبير، وقد ذكرها الله في كتابه الكريم قائلا “لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ” كدليل واضح على فضل هذه الليلة فتعبد ليلة القدر يساوي تعبد ألف شهر كاملة.

إجازات شهر رمضان 2025

تقتصر إجازات شهر رمضان 2025 على العطلات الأسبوعية، حيث يحصل العاملون والموظفون على 9 أيام إجازة رسمية خلال الشهر الكريم، وهي أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع

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