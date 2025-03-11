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خارج الحدود

البيت الأبيض: ترامب يستقبل الأمين العام للناتو الخميس

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

 قال البيت الأبيض، مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الأمين العام لحلف الناتو الخميس.

 

بند الدفاع المتبادل في معاهدة حلف شمال الأطلسي

 والأسبوع الماضي، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى عن شكوكه بشأن بند الدفاع المتبادل في معاهدة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفي رد على سؤال لأحد الصحفيين حول هذا الأمر، قال ترامب: "أعتقد أن هذا أمر منطقي. إذا لم يدفعوا فلن أدافع عنهم".

وكان ترامب قد اتخذ هذا الموقف من قبل، كما أضاف: "لقد تعرضت للكثير من الانتقادات عندما قلت ذلك".

وتساءل الرئيس الأمريكي عما إذا كان قادة دول الناتو سيقفون بالفعل إلى جانب الولايات المتحدة في حالة الطوارئ: "إذا كانت الولايات المتحدة في ورطة واتصلنا بهم، وقلنا لهم: لدينا مشكلة، فرنسا، لدينا مشكلة، وبلدين آخرين لن أذكرهما. هل تعتقد أنهم سيهبون لحمايتنا؟ من المفترض أن يفعلوا ذلك".

لكنه أضاف: "أنا لست متأكدا من ذلك".

 

حلف الناتو ومبدأ الردع

ويعتمد حلف الناتو كتحالف دفاعي على مبدأ الردع، والمادة 5 من معاهدته ذات صلة خاصة بهذا الصدد، فهي تنظم الالتزام الدفاعي المشترك للحلف، وتنص على أن أي هجوم مسلح ضد واحد أو أكثر من الحلفاء يعتبر هجوما ضد الجميع.

ولم يتم استحضار هذا البند الخاص بالدفاع الجماعي إلا مرة واحدة في تاريخ حلف الناتو، وذلك دعما للولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001.

وخلال فترة ولايته الأولى في منصبه، هدد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من الحلف العسكري، إذا لم تف الدول الشريكة بالتزامها بإنفاق ما لا يقل عن 2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.

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البيت الأبيض ترامب الرئيس الأمريكى الناتو حلف شمال الأطلسي

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