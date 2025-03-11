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خارج الحدود

ترامب: الحل الوحيد للأزمة مع كندا هو أن تصبح الولاية رقم 51

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الثلاثاء، إن الحل الوحيد للأزمة مع كندا هو أن تصبح الولاية رقم 51.

 

الرسوم الجمركية على كندا

 ومنذ قليل، أعلن ترامب أن الرسوم الجمركية الإضافية على واردات الصلب والألمنيوم القادمة من كندا ستدخل حيز التنفيذ صباح الغد.

وأكد ترامب أنه أصدر تعليمات بفرض رسوم تتراوح بين 25% و50% على هذه الواردات، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الصناعة الأمريكية وحماية العمالة المحلية. 
 

كندا تحذر ترامب 

بدوره، حذّر مارك كارني، الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الكندي ورئيس وزراء كندا الجديد، في خطاب النصر الذي ألقاه في أوتاوا مساء الأحد، من أن "الأمريكيين يريدون بلدنا" وفق تعبيره.

وقال الذي سيخلف جاستن ترودو: "لا يمكننا أن نسمح لترامب بالانتصار"، قائلا: إن كندا بحاجة إلى "بناء اقتصاد جديد وإقامة علاقات تجارية جديدة".

وكان الحزب الحاكم في كندا قد انتخب مساء الأحد مارك كارني زعيما جديدا له ورئيسا للحكومة المقبلة ليحل بذلك محل جاستن ترودو، في وقت تواجه البلاد توترات تاريخية مع الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب.

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