الثلاثاء 11 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

كوكبة من كبار المقرئين، خريطة التلاوات اليوم الثلاثاء 11 رمضان بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم.فيتو

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء، الموافق 11 رمضان 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وتنشر " فيتو" الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


40: 6 (ص) تلاوة للشيخ  محمود خليل الحصري  وما تيسر من سورة سبأ 10ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورة آل عمران 30ق

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ  مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة إبراهيم   30 ق

38: 8 (ص) تلاوة للشيخ  عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الحجر   15 ق

28: 9 (ص) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى  وما تيسر من سورة القصص 10 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى  وما تيسر من سورتى العنكبوت /الروم    15 ق

15: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  عبدالعاطى ناصف وما تيسر من سورة النساء   10ق

27: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  حمدى الزامل  وما تيسر من سورة مريم  30ق

10: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  طه الفشنى  وما تيسر من سورة الشورى  30ق

13:20 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة يونس   30 ق

16:47 (قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوي  وما تيسر من سورة غافر   30 ق

17:20( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ عبدالعزيز على فرج  وما تيسر من سور النبا/ الطارق/ الشمس / الضحى/ الشرح/العلق/القدر   41ق

18:27( قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ  كامل يوسف البهتيمى  وما تيسر من سورة الأعراف     15ق

20:58( قرآن قبل العشاء) تلاوة للشيخ  مصطفى إسماعيل  وما تيسر من سورة فصلت   30ق

22:52( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  طه الفشنى  وما تيسر من سورة يونس  10ق

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورتى القصص/ الحاقة  45 ق

24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ محمود عبدالحكم  وما تيسر من سورة الأحزاب 44 ق

01:34(بعد منتصف الليل) للشيخ  أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة الصافات 15ق

01:52(بعد منتصف الليل) للشيخ  محمود محمد رمضان  وما  تيسر من سورة الزمر  15ق


02:00(بعد منتصف الليل) للشيخ عبدالرحمن الدروى وما تيسر من سورة يوسف 30 ق

05:03(بعد الفجر) للشيخ على حجاج السويسى  وما تيسر من سورة  ق 15 ق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خريطة التلاوات إذاعة القرآن الكريم عمالقة التلاوة الخريطة الكاملة للتلاوات الختمة المجودة محمد رفعت محمود خليل الحصري عبدالفتاح الشعشاعي محمد صديق المنشاوي

الأكثر قراءة

تغير جذري بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

مصرع كومبارس وإنقاذ 4 آخرين في سقوط سيارة بترعة المريوطية أثناء عودتهم من التصوير (صور)

اختفى قبل الفطار ولم يؤم المصلين في التراويح، العثور على جثة طالب ثانوي داخل بئر بالأقصر

بعد وفاة زميلتهم، بيان جديد لطلاب طب المنوفية يكشفون عن تغيير مفاجئ في الدرجات

صحفي سعودي يروي تفاصيل صورة "تلبيس" ياسر عرفات الحذاء لصدام حسين (فيديو)

زيزو يصطاد النسر، الزمالك يسخر من الأهلي قبل القمة 130

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، تراجع الليمون 20 جنيها وقفزة غير مسبوقة للفلفل ألوان

صوته كمزامير داود، كريم فؤاد نجم الأهلي يؤم المصلين في صلاة التراويح بالغربية (فيديو)

منوعات

المزيد

حاملا كرسيا ومخرجا لسانه، خروج غريب لرئيس الوزراء الكندي ترودو من البرلمان (صورة)

صحفي سعودي يروي تفاصيل صورة "تلبيس" ياسر عرفات الحذاء لصدام حسين (فيديو)

ماسك يتهم أوكرانيا بالهجوم على موقع "إكس"

إجلاء مئات العائلات في جواتيمالا بسبب بركان فويجو و30 ألف شخص في مرمى الحمم البركانية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين؟

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

القبض على مصطفى شعبان في الحلقة 9 من مسلسل حكيم باشا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 11 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 11 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

في مدح رسول الله، ابتهال مميز للشيخ عبد اللطيف العزب وهدان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية