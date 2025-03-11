كوكبة من كبار المقرئين، خريطة التلاوات اليوم الثلاثاء 11 رمضان بإذاعة القرآن الكريم

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء، الموافق 11 رمضان 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وتنشر " فيتو" الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصري وما تيسر من سورة سبأ 10ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة آل عمران 30ق



00: 8 (ص)تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة إبراهيم 30 ق



38: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الحجر 15 ق



28: 9 (ص) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة القصص 10 ق



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورتى العنكبوت /الروم 15 ق



15: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ عبدالعاطى ناصف وما تيسر من سورة النساء 10ق



27: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سورة مريم 30ق



10: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة الشورى 30ق



13:20 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة يونس 30 ق



16:47 (قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوي وما تيسر من سورة غافر 30 ق



17:20( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ عبدالعزيز على فرج وما تيسر من سور النبا/ الطارق/ الشمس / الضحى/ الشرح/العلق/القدر 41ق



18:27( قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة الأعراف 15ق



20:58( قرآن قبل العشاء) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة فصلت 30ق



22:52( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة يونس 10ق



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورتى القصص/ الحاقة 45 ق



24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة الأحزاب 44 ق



01:34(بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة الصافات 15ق



01:52(بعد منتصف الليل) للشيخ محمود محمد رمضان وما تيسر من سورة الزمر 15ق



02:00(بعد منتصف الليل) للشيخ عبدالرحمن الدروى وما تيسر من سورة يوسف 30 ق



05:03(بعد الفجر) للشيخ على حجاج السويسى وما تيسر من سورة ق 15 ق

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