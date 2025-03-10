أسرة الشيخ الطبلاوي تهدي إذاعة القرآن الكريم ختمة مرتلة وتلاوات نادرة

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إبراهيم الطبلاوي نجل القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

أهدت أسرة الشيخ الطبلاوي الهيئة الوطنية نسخة من المصحف المرتل، وذلك لبثها على أثير إذاعة القرآن الكريم لأول مرة.

تلاوات نادرة

كما أهدت الهيئة عددًا من التلاوات النادرة من حفلات خارجية متعددة، أحياها القارئ الكبير على مدى عقود من التلاوة.

ووجه المسلماني الشكر لأسرة الشيخ الطبلاوي وقال: إن الشيخ الطبلاوي هو واحد من أعلام دولة التلاوة في مصر، وأحد رموز القوة الناعمة المصرية.

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