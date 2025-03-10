الكشف على 1485 مريضًا في قافلة طبية بقرية شاويش ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة في المحافظة عبر إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، والتي تقوم بتنفيذها مديرية الصحة.

وتستهدف هذه القوافل توفير خدمات طبية شاملة للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، في إطار الجهود الحكومية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

قافلة طبية بقرية شاويش ببني سويف

وجاء ذلك خلال مناقشة التقرير الذي أعدته الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بشأن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومي السبت والأحد 8 و9 مارس الجاري بقرية شاويش في مركز إهناسيا.

وشملت القافلة 9 عيادات في 8 تخصصات طبية، هي: الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، والعظام، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية أثناء تقديم الخدمات الطبية، حيث تم الكشف على 1485 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان.

إلى جانب ذلك، أُجريت 198 تحليلًا في معمل الدم، و33 تحليلًا في معمل الطفيليات، بالإضافة إلى 9 حالات أشعة عادية، و5 قرارات علاج على نفقة الدولة. كما تم تحويل 4 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، وإجراء 102 حالة موجات فوق صوتية، وشملت القافلة أيضًا فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 299 مواطنًا.

تقديم 4506 خدمة طبية مجانية ببني سويف

كما تضمنت القافلة عقد ندوات تثقيف صحي استفاد منها 160 مواطنًا، وتناولت موضوعات متنوعة مثل الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية، والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية، وبذلك، بلغ إجمالي الخدمات المقدمة عبر القافلة 4506 خدمة طبية متنوعة.

تجدر الإشارة إلى الدعم الكبير الذي تحظى به تلك القوافل من وزارة الصحة، حيث يتم تنفيذها تحت إشراف فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، بقيادة الدكتور ياسر خيري منسق القوافل العلاجية بالمديرية، والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد عجمي مسئول إعداد وتجهيز العيادات.

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