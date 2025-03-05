الأربعاء 05 مارس 2025
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محافظ بني سويف يتفقد مدرسة إعدادية ويشدد على غرس قيم الولاء والانتماء

محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد مدرسة إعدادية، فيتو

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مدرسة الشهيد سالم شعبان الإعدادية للبنات في قرية الزيتون التابعة لإدارة تعليم ناصر، لمتابعة سير العملية التعليمية في شهر رمضان، والتأكد من توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين. 

محافظ بني سويف يتفقد مدرسة إعدادية

وجاءت هذه الزيارة ضمن جولة ميدانية لـ محافظ بني سويف، لمتابعة مستوى الخدمات في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، حيث رافقه خلال الزيارة، الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، وشوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر، حيث استقبله نبيل محمد حسن مدير الإدارة، ونادي محمد حسين وكيل الإدارة، ومديرة المدرسة إيمان عبد العزيز.

وتفقد محافظ بني سويف، الفصول الدراسية وتبادل الحديث مع الطالبات، مقدمًا التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، متابعًا سير الدروس وأعمال التقييم الأسبوعية، ومشددًا على ضرورة متابعة الحضور والانضباط في المدارس، خاصة خلال رمضان، وأكد على أهمية الالتزام بخطة تدريس المناهج والاهتمام بالنظافة داخل المدرسة.

محافظ بني سويف يتفقد معرض المشغولات اليدوية

وفي معرض المشغولات اليدوية والأنشطة الفنية، توقف محافظ بني سويف، أمام عمل فني من إعداد الطالبة "ملك" ابنة الشهيد سالم شعبان، الذي استشهد في يناير 2014م وتحدث مع الطالبة مطالبًا إياها بالفخر بوالدها الشهيد، مشيدًا بتضحيات الشهداء في حماية الوطن.

كما شدد محافظ بني سويف، على تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن، من خلال تخصيص جزء من الأنشطة المدرسية للحديث عن المشروعات القومية والمناسبات الوطنية، مشيرا إلى أهمية ربط التاريخ بالأحداث الوطنية، مثل ثورة 1919 ويوم الشهيد 9 مارس.

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