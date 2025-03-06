من الفجر إلى الفجر، اقضِ يومًا في رمضان بالمسجد الكبير بشرق بني سويف

في كل زاوية من زوايا المسجد الكبير بشرق النيل ببني سويف، تتناغم روحانيات شهر رمضان الكريم، وتكتسي الأجواء بجو من السكينة والإيمان، يبدأ اليوم من صلاة الفجر، حيث تشرق الأنوار على وجوه المصلين المتناثرة في أنحاء المسجد، وتبدأ رحلة روحية تبعث في النفس الطمأنينة والخشوع.

صلاة الفجر بالمسجد الكبير ببني سويف

بداية يوم مشرق بصلاة الفجر

مع بداية صلاة الفجر، أجد نفسي بين يدي الله تعالى، مستمعًا إلى إمام المسجد د.عيد الداودي، الذي يُحيي القلوب بكلمات محملة بالإيمان، ثم يأتي درس الفجر الذي يعمق فهمنا لأسماء الله الحسنى وأسرار خواتيم الآيات، فيصبح الفجر بداية جديدة للروح، وكأن كل لحظة من لحظات الصلاة تحمل معها بركة الشهر الفضيل.

مقرأة القران بالمسجد الكبير ببني سويف

مقرأة القرآن.. نورٌ يتلى في المساجد

بعد أداء صلاة الفجر، تبدأ مقرأة القرآن الكريم الذي يتلى فيه جزء من القرآن الكريم، في جو من التلاوة والتدبر، حيث نتوقف مع غريب القرآن، مشغولين بالبحث عن معاني الكلمات الغريبة والمفردات التي تحمل بين طياتها عطاءً فكريًا وروحيًا، تمر الساعات سريعًا، وتظل الأجواء المحيطة بنا مليئة بالنور.

درس الظهر بالمسجد الكبير ببني سويف

خاطرة الظهيرة.. تجسيد المعاني

عقب صلاة الظهر، تأتي خاطرة قصيرة لكن عميقة، استراحة تأملية وسط مشاغل الحياة، في رمضان، يتحول كل شيء إلى لحظات تأمل وعرفان، عند التأبين، نجد أنفسنا في حالة من التوجه إلى الله في دعاء صادق، متذكرين فضل هذا الشهر العظيم.

درس العصر بالمسجد الكبير ببني سويف

درس العصر والمسؤولية المجتمعية

مع حلول وقت العصر، أستمتع بحضور درس يعقده نخبة من أساتذة جامعة الأزهر، حيث يتناولون قضايا إيمانية وعلمية ترتبط بـ شهر رمضان، مما يضيف إلى يومي بعدًا فكريًا عميقًا، عقب الصلاة، أعود مرة أخرى للمقرأة، حيث أقرأ الجزء الذي يتم تلاوته في صلاة التراويح، مستشعرًا السكينة التي تصاحب تلك اللحظات.

تجهيز وجبات الإفطار بالمسجد الكبير ببني سويف

العمل الخيري.. سعيٌ للخير

وعندما يحين وقت تجهيز الوجبات للقرى والطلاب المغتربين، يزداد يومي إشراقًا، بالمشاركة في إفطار 600 صائمًا من خلال وجبات تُقدم يوميًا، تُعد وتُغلف بكل حب واهتمام، لنُشارك في عون أهلنا من والطلاب المغتربين، في تعبير عملي عن روحانية شهر رمضان.

لمة الإفطار.. اجتماعات الأسرة

ثم يحين وقت الإفطار، وتغمرنا بهجة الأطفال، حيث يشارك أهل الحي والمتطوعين في هذه اللحظات الجميلة، لا شيء يعبر عن روحانية الشهر الكريم مثل تلك اللحظات التي نجتمع فيها مع الأحبة، ونتشارك معًا لقمة الإفطار بعد صيام طويل، تتعالى الدعوات الطيبة في الأفق، ويعكس الجو داخل المسجد التلاحم المجتمعي الذي يميز رمضان في هذا المكان المبارك.

صلاة التراويح بالمسجد الكبير ببني سويف

صلاة التراويح.. تأملات روحانية ليلية

في ساعة التراويح، يزداد الإيمان عمقًا، حيث أجد نفسي بين صفوف المصلين، أتبع إمام المسجد د.عيد الداودي، وبصحبة مجموعة من القراء أصحاب الصوت الندي الذين يملؤون أرجاء المسجد بآيات من القرآن الكريم، تُحيي القلوب وتجعلك تتأمل في معاني كلام الله، عقب الصلاة، نستمع إلى خاطرة التراويح، التي يتناول فيها العلماء الأمثال في القرآن الكريم، مما يعزز فهمنا للآيات ويجعلها أكثر قربًا إلى قلوبنا.

قرأة القران بالمسجد الكبير ببني سويف

المسابقة القرآنية.. تشجيع على حفظ القرآن

ولأن شهر رمضان هو شهر القرآن، تأتي مسابقة قرآنية يومية تقام في المسجد، حيث يتنافس المشاركون على حفظ وتلاوة آيات من القرآن الكريم، فهناك 3 جوائز يومية للفائزين تمنحهم حافزًا إضافيًا للاستمرار في حفظ كتاب الله، وتبعث في النفس روح التنافس الشريف والتفاني في طلب العلم.

تجمع المصلين بالمسجد الكبير ببني سويف

الفجر الجديد.. البداية المتجددة يوميًا

يُختتم يومي في المسجد الكبير ببني سويف، مع اقتراب الفجر الجديد، وفي تلك اللحظات، أستشعر النقاء الروحي الذي لا ينتهي، في انتظار فجر اليوم التالي، رمضان في المسجد الكبير ليس مجرد أيام وأوقات للصلاة والصيام، بل هو رحلة من الروحانيات والمشاعر التي تتجدد مع كل لحظة، في انتظار أن يعيد الله علينا هذا الشهر الكريم مرات عديدة.

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