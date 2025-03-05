محافظ بني سويف يوجه بالاستجابة لمطالب المواطنين وحل مشكلاتهم

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لقاءه الأسبوعي المفتوح مع المواطنين، بحضور القيادات التنفيذية المعنية، حيث وجه باتخاذ إجراءات وحلول عاجلة استجابة لشكاوى ومطالب المواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا.

اللقاء المفتوح لمحافظ بني سويف بالمواطنين

وناقش محافظ بني سويف، العديد من الشكاوى والمطالب المقدمة من المواطنين والمتعلقة بالقطاعات الخدمية والمرافق الحيوية، فضلًا عن مطالب إنسانية لحالات من الفئات الأولى بالرعاية، حيث تركزت المناقشات على اتخاذ إجراءات عاجلة لحل المشكلات، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة خلال اللقاءات السابقة بهدف تحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات.

ففي أحد الشكاوى، طلبت إحدى السيدات من مركز بني سويف التدخل لمساعدتها في إجراء عملية "شد أوتار" لطفلها من ذوي الهمم، حيث يعاني الطفل من عدة إعاقات، وقد أوضحت السيدة أن تكلفة العلاج والأدوية مرتفعة للغاية وأغلبها مستوردة، وهو ما يفوق قدرتها المالية في ظل ظروفها الاجتماعية الصعبة.

التأمين الصحي: تحويل طفل إلى معهد الشلل

وفي هذا الصدد، أفاد مدير التأمين الصحي ببني سويف، بأنه تم تحويل حالة الطفل إلى معهد الشلل، وسيتم عرضه على استشاري مخ وأعصاب، بالإضافة إلى التنسيق لتوفير بدائل للأدوية، ووجه المحافظ وزارة التضامن الاجتماعي لدراسة حالة الأسرة وتقديم الدعم المناسب، بما في ذلك إقامة مشروع صغير لتحسين وضعها المعيشي وتوفير مساعدات مادية وعينية من الجمعيات الأهلية، مشددًا على ضرورة متابعة انتظام جلسات العلاج الطبيعي للطفل في الجمعيات المتعاقدة مع التأمين الصحي.

وفي سياق آخر، تلقت محافظة بني سويف، شكوى من أحد المواطنين في قرية "شاويش _ اهناسيا" بشأن ضرورة إجراء عملية انفصال شبكية وزراعة قرنية على نفقة الدولة بسبب ظروفه المادية الصعبة، حيث كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع القومسيون الطبي لاستيفاء الأوراق اللازمة للحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة، إلى جانب التنسيق لتوفير الأجهزة الطبية المطلوبة لإجراء العملية. كما وجه بتقديم مساعدة مالية للمواطن من وزارة التضامن.

شكوى مواطن من مشاكل بالصرف الصحي بمركز ببا

وفيما يخص شكوى من أحد المواطنين بمركز ببا، الذي يعاني من عدم وجود أغطية صرف صحي ووجود انسداد في شبكة الصرف الصحي بإحدى عمارات الإسكان الاجتماعي، وجه محافظ بني سويف، شركة مياه الشرب ومديرية الإسكان بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأمر بتشكيل لجنة تفتيش مالي وإداري لمعاينة المشكلة وإعداد تقرير شامل عنها.

وتضمنت المناقشات أيضًا شكوى من مواطن في قرية الحلابية بمركز بني سويف بشأن رفض إدارة المدرسة قبول ملف ابنته من ذوي الهمم (مُصابة بملازمة داون) في مرحلة رياض الأطفال، رغم قبول الملف ودفع المصاريف. وأمر المحافظ بتشكيل لجنة للتفتيش المالي والإداري لدراسة القضية، مع التنسيق بين التأمين الصحي والتعليم وأولياء الأمور لإجراء اختبار ذكاء لتحديد نوعية التعليم المناسب للطفلة.

محافظ بني سويف يوجه بصرف مساعدات مالية لمواطنين

وفي ختام اللقاء، تم صرف مساعدتين ماليتين لحالتين من الأولى بالرعاية في ظل ظروف اجتماعية وصحية صعبة، كما وجه محافظ بني سويف، وزارة التضامن الاجتماعي بدراسة الحالتين وتقديم الدعم اللازم، بالإضافة إلى متابعة حالة أحد الزوجين من الأسرة المتضررة الذي يعاني من استسقاء في المخ وعجز بعد إجراء عملية تفريغ نزيف في المخ، ويحتاج إلى جلسات علاج طبيعي.

وأكد محافظ بني سويف، على استمرارية الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا في المحافظة.

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