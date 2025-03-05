تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريرًا من فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف، تضمن الإشارة إلى تنفيذ بعض الإجراءات لدعم وتعزيز منظومة الخدمات التي يقدمها الفرع ببني سويف، حيث أشاد محافظ بني سويف بتلك الإجراءات التي تأتي ضمن الخطة الشاملة التى تنفذها وزارة الصحة لمتابعة أداء الخدمات الصحية بجميع الوحدات، فى إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

مدير التأمين الصحي يتفقد مركز خدمة العملاء

حيث أشار الدكتور محمد فؤاد عبد الفتاح مدير فرع التأمين الصحي ببنى سويف، إلى زيارته التفقدية، لمتابعة إعادة تشغيل مقر مركز خدمة العملاء للمواطنين من منتفعي التأمين الصحي المترددين على مستشفيات جامعة بني سويف، بشأن التيسير على منتفعي التأمين الصحي وذويهم وتحت إشراف الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة للهيئة العامة للتأمين الصحي.

إعادة تشغيل مركز خدمة عملاء التأمين الصحي بمستشفيات جامعة بني سويف

وأكد مدير فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، أن مركز خدمة العملاء يقدم خدمات استخراج الأوراق الخاصة بإقامة المريض داخل المستشفى، واستخراج مستندات التحاليل الطبية والأشعات، وصرف الدم والبلازما وخدمات العمليات الجراحية والإقامة، مشيدًا بهذه الخطوة التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات على منتفعي التأمين الصحي، حيث يقدم المركز خدمات متعددة، ويعمل بشكل يومي من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا، ويضم الأطباء والعاملين من فرع التأمين الصحي ببني سويف، بهدف تقديم الخدمات بشكل ميسر وسريع.

جاء ذلك في حضور: الدكتور خالد الحديدي، عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، والدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، والدكتورة هالة صلاح مدير الشئون الطبية بفرع التأمين الصحي، والدكتورة هبة حسن، مدير العيادات بالتأمين الصحي، والدكتورة رباب صلاح، مدير الخدمات الطبية بالتأمين الصحي، والمهندسة غادة عبد الله مدير نظم المعلومات بالتأمين الصحي، والدكتورة هند أحمد، مدير إدارة العلاج بأجر بمستشفيات جامعة بني سويف.

إعادة تشغيل مركز خدمة عملاء التأمين الصحي بمستشفيات جامعة بني سويف

تعزيز التواصل المباشر بين المواطنين والتأمين الصحي

وأشارت الدكتورة هبة حسن مدير العيادات التأمين الصحي ببني سويف، إلى أن افتتاح مقر مركز خدمة العملاء بمستشفيات جامعة بني سويف، بجانب مركز خدمة العملاء التأمين الصحي بمستشفى بني سويف التخصصي، يُعد خطوة هامة نحو تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي، وتعزيز التواصل المباشر بين المواطنين وفرع الهيئة بـ محافظة بني سويف.

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