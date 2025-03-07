فحص وعلاج 1577 حالة في قافلة طبية بقرية تمام كساب ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف عن تنفيذ قافلة طبية علاجية مجانية بقرية تمام كساب بمركز إهناسيا، على مدار يومي الأربعاء والخميس 5 و6 مارس 2025، وذلك ضمن جهود الدولة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

قافلة طبية بقرية تمام كساب ببني سويف

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية، بالتعاون مع مديرية الصحة، لضمان وصول الخدمات الطبية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

ووفقًا لتقرير أعدته الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، فقد ضمت القافلة 10 عيادات في 9 تخصصات طبية، شملت الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الرمد، الأسنان، والعظام، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1577 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان، وإجراء 188 تحليلًا معمليًا للدم، و31 تحليل طفيليات، و9 حالات أشعة عادية، بالإضافة إلى استصدار 7 قرارات علاج على نفقة الدولة، وتحويل 3 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، وإجراء 35 حالة موجات فوق صوتية.

كشف وعلاج بالمجان لـ1577 حالة مرضية

كما نظمت القافلة ندوات تثقيف صحي لـ160 مواطنًا حول الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية، والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية، وتم أيضًا فحص 266 مواطنًا للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، ليصل إجمالي الخدمات المقدمة من القافلة إلى 4309 خدمة طبية.

يُذكر أن القوافل الطبية تنفذ تحت إشراف القوافل العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري، منسق القوافل العلاجية بالمديرية، والدكتور محمد خلف، مسؤول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج، المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج، مسؤول معلومات القوافل، وأحمد عجمي، مسؤول إعداد وتجهيز العيادات.

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