الأربعاء 05 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شابين في انقلاب توك توك أعلى محور عدلي منصور ببني سويف

إسعاف بني سويف، فيتو
إسعاف بني سويف، فيتو

لقى شابان مصرعهما، اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب توك توك أعلى محور عدلي منصور بمحافظة بني سويف، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل الجثتين إلى المستشفى.

 

بلاغ حادث سير ببني سويف

وتلقت غرفة عمليات شرطة بني سويف إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك أعلى المحور، مما أسفر عن وفاة شخصين، وعلى الفور، تم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل الجثتين إلى أقرب مستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

مصرع شابين في حادث ببني سويف

وبالانتقال والفحص، تبين أن الضحيتين هما «علاء حسن» و«أحمد حبشي» يقيمان مركز ناصر ببني سويف، حيث لقيا مصرعهما جراء الحادث، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة. 
 

 

محافظ بني سويف يوجه بالاستجابة لمطالب المواطنين وحل مشكلاتهم

شماريخ وقنابل صوتية، ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية في بني سويف

إعادة تشغيل مركز خدمة عملاء التأمين الصحي بمستشفيات جامعة بني سويف

محافظ بني سويف يتفقد مدرسة إعدادية ويشدد على غرس قيم الولاء والانتماء

رئيس جامعة بني سويف يطمئن على جودة وجبات الإفطار بالمدينة الجامعية

مدير التأمين الصحي يشهد افتتاح مركز خدمة العملاء بمستشفى جامعة بني سويف

ضبط 65 ألف صاروخ ألعاب نارية بحوزة تاجرين ببني سويف

الحديدي والبنا يتفقدان سير العمل بأقسام مستشفى بني سويف الجامعي

محافظ بني سويف يناقش تقارير وحدة قياس رضا المواطنين بمركزي ناصر وإهناسيا

إثابة العاملين بقسم الحضانات بمستشفى ببا في بني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف جامعة ببني سويف اخبار محافظة بني سويف

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يوجه بالاستجابة لمطالب المواطنين وحل مشكلاتهم

شماريخ وقنابل صوتية، ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية في بني سويف

إعادة تشغيل مركز خدمة عملاء التأمين الصحي بمستشفيات جامعة بني سويف

محافظ بني سويف يتفقد مدرسة إعدادية ويشدد على غرس قيم الولاء والانتماء

رئيس جامعة بني سويف يطمئن على جودة وجبات الإفطار بالمدينة الجامعية

مدير التأمين الصحي يشهد افتتاح مركز خدمة العملاء بمستشفى جامعة بني سويف

ضبط 65 ألف صاروخ ألعاب نارية بحوزة تاجرين ببني سويف

الحديدي والبنا يتفقدان سير العمل بأقسام مستشفى بني سويف الجامعي
ads

الأكثر قراءة

الدوري المصري، الأهلي يفشل في هز شباك طلائع الجيش بعد 30 دقيقة

تصل إلى حد السيول، الأرصاد تحذر من الأمطار الرعدية غدا على هذه المناطق

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة

موعد صرف منحة رمضان لمستحقي معاش تكافل وكرامة مارس 2025

حالة الطقس، الأرصاد تحذر من تكاثر السحب الممطرة على القاهرة الكبرى والصعيد

البنت تاهت وأمها رفضت الفلوس، موقف صادم لـ محمد رمضان في الشارع (فيديو)

الدوري المصري، تعادل سلبي بين بتروجيت وغزل المحلة في الشوط الأول

محمد رمضان لعجوز: هنطلعك عمرة، والسيدة ترد: أنا مسيحية وهذه أمنيتي (فيديو)

منوعات

المزيد

أغرب حادث سرقة، لص يبلتع مجوهرات بقيمة 770 ألف دولار

تحرك من العائلة المالكة الأردنية بعد سكب الجاز على طالب وحرقه بمدرسة

إطلاق أكبر غابة حضرية في العراق تضم نحو مليون شجرة

انتقادات حادة لميجان ماركل بسبب برنامج على نتفليكس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

ارتفاع سعر الجنيه الذهب خلال 5 أيام من شهر مارس

ارتفاع ملحوظ فى أسعار الليرة السورية اليوم الأربعاء 5-3-2025

أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 5-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام مارسيل كولر مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت "علي بن أبي طالب.. باب مدينة العلم"

المجددون، محمد بن سيرين راوي الحديث ورائد تفسير الأحلام

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ "فتح مكة وتحطيم الأصنام"

المزيد
الجريدة الرسمية