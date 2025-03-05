مصرع شابين في انقلاب توك توك أعلى محور عدلي منصور ببني سويف

لقى شابان مصرعهما، اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب توك توك أعلى محور عدلي منصور بمحافظة بني سويف، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل الجثتين إلى المستشفى.

بلاغ حادث سير ببني سويف

وتلقت غرفة عمليات شرطة بني سويف إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك أعلى المحور، مما أسفر عن وفاة شخصين، وعلى الفور، تم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل الجثتين إلى أقرب مستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع شابين في حادث ببني سويف

وبالانتقال والفحص، تبين أن الضحيتين هما «علاء حسن» و«أحمد حبشي» يقيمان مركز ناصر ببني سويف، حيث لقيا مصرعهما جراء الحادث، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.



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