السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد سير العمل بملف التصالح في تكنولوجي الواسطى

تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف، سير العمل في منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي للوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون التصالح وفق التعديلات التي تم إقرارها مؤخرا باللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة 2023.

سكرتير بني سويف يتفقد المركز التكنولوجي بالواسطى

واطمأن السكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف، على انتظام سير العمل ومدى التزام المواطنين بإجراءات التصالح، كما تم التحقق من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز، بما في ذلك سرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح وحل أي مشكلات قد تواجه المواطنين خلال عملية التقديم، كما استمع إلى استفسارات المواطنين الذين تصادف تواجدهم في المركز.

كما عقد السكرتير العام المساعد، إجتماعًا بحضور حمادة راضي رئيس مركز الواسطى ونواب رئيس المركز ومدير الإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي ومهندسي لجان البت، تم خلاله مناقشة مستجدات الموقف التنفيذي والمالي لطلبات التصالح المقدمة بالمركز، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال موقف تلقي الطلبات وفحصها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية وشهادات البيانات.

محافظ بني سويف يوجه بتسهيل إجراءات التصالح

وخلال الاجتماع أشار السكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف، إلى توجيهات المحافظ بتسهيل إجراءات التصالح على المخالفات وفقًا للقانون، وضرورة استكمال كافة الملفات بشكل دقيق، مؤكدًا على ضرورة بذل المزيد من الجهدلتسهيل الإجراءات وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير الأاداء في هذا الملف.

رافق السكرتير العام المساعد خلال الزيارة: حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى، والمهندسة مها أبوبكر، عضو اللجنة التنسيقية بديوان عام المحافظة، ونواب رئيس المدينة "شريف يسن وأشرف المليجي" بجانب مسؤولو المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية.

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