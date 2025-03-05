شماريخ وقنابل صوتية، ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية في بني سويف

أعلنت محافظة بني سويف عن ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية "شماريخ وقنابل صوتية" ضمن جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا لمكافحة المخالفات وحماية المواطنين.

ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية في بني سويف

وأكدت محافظة بني سويف، أنه تم ضبط هذه الكميات بالتنسيق مع مفتشي إدارة التموين وبإشراف العميد أحمد علاء، رئيس المدينة، الذي أشرف على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك ضمن سلسلة من الحملات التفتيشية التي تم تنفيذها لضبط الأسواق وتعزيز الرقابة خلال شهر رمضان، بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

كما قام العميد أحمد علاء، رئيس مركز ومدينة إهناسيا ببني سويف، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة بعض الطرق داخل نطاق المركز، حيث تم تحديد المواقع المناسبة لإنشاء مطبات صناعية على طريق "النويره ـ شاويش" لضمان سلامة المرور، كما تفقد مدخل عزبة عبد القوي بقرية شاويش لتمهيد الطريق ورصفه.

جولة تفقدية لرئيس مركز إهناسيا ببني سويف

وفي إطار متابعته لخدمات المواطنين، تفقد رئيس مركز ومدينة إهناسيا الوحدة الصحية والجمعية الزراعية ومقر الفصل الواحد ومركز الشباب لضمان سير العمل وتقديم خدمات ذات كفاءة للمواطنين، كما راجع مخازن الجمعية الزراعية لمتابعة كميات الأسمدة المتحفظ عليها من السوق السوداء بالتنسيق مع إدارة التموين.

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