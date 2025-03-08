مئات الصواريخ والقنابل اليدوية، ضبط كميات من الألعاب النارية في بني سويف

أعلنت مديرية التموين ببني سويف، عن ضبط كميات من الألعاب النارية خلال حملاتها بمراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، وتحت إشراف المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين ببني سويف، والمهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل المديرية.

وكيل التموين ببني سويف: الحملات تستهدف ضبط الأسواق ومكافحة المخالفات

وأكد المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين ببني سويف، أن الحملات تستهدف ضبط الأسواق ومكافحة المخالفات المتعلقة بالسلع المعروضة وضمان مطابقتها للمواصفات، مشيرًا إلى أن المديرية قامت بتشكيل حملات تفتيشية شاملة للمرور على المحال التجارية والأنشطة التموينية، بما في ذلك مستودعات البوتاجاز، ومحطات تموين السيارات، بالإضافة إلى متابعة المحال التي تبيع الألعاب النارية غير المصرح بها، وأسفرت هذه الحملات عن ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية والممنوعة من التداول، حيث تم ضبط 950 صاروخًا كبيرًا وعدد 10 قنابل يدوية و170 لعبة نارية.

ضبط كميات من الألعاب النارية في حملات لتموين بني سويف

وأضاف وكيل التموين في بني سويف، أنه تم ضبط كميات من السلع مجهولة المصدر تشمل 500 كجم من الفول المجروش و424 علبة سجائر، مؤكدة أنه تم ضبط عدة محلات جزارة قامت بعرض لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، حيث تم تحرير 5 محاضر في هذا الشأن، كما تم ضبط 28 شكارة دقيق بلدي مدعم كانت معدة للبيع في السوق السوداء.

تحرير 24 جنحة ببني سويف

وأضاف أن المخالفات شملت تحرير 24 جنحة بسبب عدم إعلان الأسعار، بالإضافة إلى ضبط مخبز بلدي قام بالتصرف في 43 جوال دقيق بلدي مدعم، وتحرير 19 محضرًا بسبب نقص الوزن في المخابز، و18 تقريرًا بسبب عدم نظافة أدوات العجين، و15 تقريرًا بسبب إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، فضلًا عن 4 تقارير بسبب عدم الاحتفاظ بميزان حساس في المخابز.

ضبط كميات من الدقيق المدعم في حملات لتموين بني سويف

وأكد وكيل وزارة التموين في بني سويف، أن المديرية تواصل جهودها المستمرة لضبط الأسواق وضمان تقديم السلع للمواطنين وفقًا للمواصفات المحددة.

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