تفاصيل زيارة وفد الأهلي لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام

قام ظهر اليوم وفد من النادي الأهلي برئاسة خالد مرتجي أمين الصندوق النادي، والمكلَّف بمهام نائب رئيس النادي، بزيارة الكاتب الصحفي أحمد السلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بمقر الهيئة بماسبيرو، وذلك لمناقشة سبل التعاون بين النادي والهيئة الوطنية في اتجاهات عديدة.

ضم وفد الأهلي كلًا من: محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، وجمال جبر مدير الإعلام، ومحمد حسني المدير التنفيذي لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي.

وحضر من الهيئة الوطنية كل من: مجدي لاشين الأمين العام، وحمدي الحلفاوي المستشار القانوني للهيئة، وأشرف حامد رئيس قطاع الإنتاج، وطه يوسف رئيس القطاع الاقتصادي. جاءت الجلسة مثمرة وإيجابية للغاية، لمناقشة بعض الملفات الإعلامية التي تخص النادي الأهلي وقطاعات المختلفة.

وأبدى الكاتب الصحفي أحمد السلماني رغبة في تفعيل التعاون وتعظيم الفائدة والتفاهم الواضح مع مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وترجمتها إلى جوانب استثمارية إعلامية تفيد الطرفين.

وتم الاتفاق على عقد عدة جلسات تنسيقية بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لمزيد من الدراسة وتحديد أولويات المرحلة القادمة للتنفيذ.

وعلي صعيد اخر، أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك يوم الثلاثاء المقبل، في الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا، مصطفى العش، رامي ربيعة، أشرف داري، محمد هاني، أكرم توفيق، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، أحمد رضا، إمام عاشور، كريم وليد نيدفيد، حسين الشحات، محمد عبد الله، أشرف بن شرقي.

الهجوم: جراديشار، وسام أبوعلي.

كولر يستقر على مهاجم الأهلي

أكد مصدر داخل الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استقر على مهاجم الفريق في مباراة القمة أمام الزمالك.

أضاف: جراديشار سيكون مهاجما للفريق في مباراة القمة بعد تأكد جاهزية اللاعب الطبية للمباراة بعد شكواه مؤخرا من آلام في منطقة الركبة حيث أعلن السلوفيني جاهزيته للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة القمة.

كما قال مصدر داخل الأهلي: إن الجهاز الفني قرر استبعاد محمد مجدي أفشة لاعب الفريق من قائمة مباراة القمة أمام الزمالك الثلاثاء القادم بسبب عدم الجاهزية الفنية.

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