تشكيل ريال مدريد لمواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن التشكيل الأساسي لفريقه أمام رايو فاليكانو في الجولة الـ27 من الدوري الإسباني - الليجا، اليوم الأحد.

ودفع أنشيلوتي بثلاثي هجومي، مكون من: كيليان مبابي ورودريجو جويس وفينيسيوس جونيور.

تشكيل ريال مدريد ضد رايو فاليكانو

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

أندري لونين - فران جارسيا - راؤول أسينسيو - ديفيد ألابا - لوكاس فاسكيز - لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام - فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جويس.

ترتيب ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 54 نقطة، متأخرا بـ3 نقاط خلف برشلونة صاحب الصدارة ونقطتين عن الوصيف أتلتيكو مدريد.

وعلى الجانب الآخر، يحتل رايو فاليكانو المركز السابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 36 نقطة.

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