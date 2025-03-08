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رياضة

اتحاد الكرة: حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك

الاهلي،فيتو
الاهلي،فيتو

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، أن هناك اتجاها قويا داخل مجلس الجبلاية باستقدام حكام أجانب لمباراة  القمة بين الأهلي والزمالك والتي تحدد لها التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة.

وأكد المصدر أن مجلس الجبلاية اتفق مع اوسكار رويز رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، على أن يتم اختيار طاقم تحكيم أجنبي لادارة مباراة القمة ويكون الطاقم جاهزا في حالة اتخاذ قرار نهائي بشأن استقدام هذا الطاقم وحجز تذاكر الطيران له.

 

واضاف المصدر أن الاتحاد اتفق مع اوسكار على إسناد لقاء القمة لطاقم اجنبي حتى وإن لم يرسل النادي الاهلي خطابا باستقدام طاقم اجنبي.

وتابع المصدر أن النادي الاهلي لم يرسل حتى الآن خطابا باستقدام طاقم اجنبي لإدارة اللقاء ولكن الاتحاد يفكر جديا في استقدام طاقم على أن يتحمل تكاليفه وتذاكر الطيران دون انتظار خطابا من الاهلي أو الزمالك.

وشدد المصدر على أن القرار ليس نهائيا ولكن يتم دراسته حاليا من قبل مجلس الجبلاية.

وتأتي أزمة أخرى بسبب ارتباط حكام الصفوة المصريين محمد معروف وأمين عمر ومحمود البنا ومحمود عاشور بمعسكر حكام النخبة في العاصمة الإيفوارية أبيدجان في الفترة من ١١ لـ ١٧ الجاري، وبالتالي من الصعب إسناد القمة لطاقم مصري صاحب خبرة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة 

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وحددت رابطة الأندية مباريات النادي الأهلي حامل اللقب في بطولة الدوري المصري حتي نهاية النسخة الحالية حيث جاءت مباريات الأهلي علي النحو التالي:

جدول مباريات الأهلي في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري 

الأهلي والزمالك الثلاثاء ١١ مارس  ٩.٣٠ مساء

الأهلي وبيراميدز السبت ١٢ أبريل ٧ مساء

الأهلي وبتروجيت  الأربعاء ٣٠ أبريل ٧ مساء

الأهلي وحرس الحدود الأحد ٤ مايو ٧ مساء

الأهلي والمصري الخميس ٨ مايو ٩ مساء

الأهلي وسيراميكا الثلاثاء ١٣ مايو  ٤ مساء

الأهلي والبنك الأهلي السبت ١٧ مايو ٧ مساء

الأهلي وفاركو ٢٨ مايو التوقيت يحدد لاحقًا

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