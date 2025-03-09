الأحد 09 مارس 2025
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رياضة

آخر تطورات إصابة لاعب الزمالك قبل مباراة الأهلي

الزمالك
الزمالك

واصل محمود جهاد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء برنامجه التأهيلي على هامش مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا للقاء الأهلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز، في ظل الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.

وخاض محمود جهاد جزء من تدريبات الكرة مع باقي زملائه، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

وأدى لاعب الوسط مجموعة من التدريبات التأهيلية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال البدنية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي المقبلة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري، والتي ستقام مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة 

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل في ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.  

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