الأحد 09 مارس 2025
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خارج الحدود

نيويورك تعلن حالة الطوارئ بعد اندلاع حرائق غابات

محاولة السيطرة علي
محاولة السيطرة علي حرائق الغابات، فيتو

 أعلنت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية، كاثي هوكول، فرض حالة الطوارئ في الولاية، وذلك بعد اندلاع عدة حرائق في غابات لونج آيلاند نتيجة الرياح الشديدة، مما أدى إلى انتشار أعمدة دخان كثيفة في الهواء وإغلاق جزء من طريق "صن رايز" السريع.

 

نيويورك تعلن حالة الطوارئ بعد اندلاع حرائق غابات

 ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن إد رومين، المدير التنفيذي لمقاطعة سوفولك، أن فرق الإطفاء في المقاطعة تعاملت مع ثلاثة حرائق كبيرة على الأقل في الغابات. وأشارت إدارة النقل في نيويورك إلى أن الحرائق تسببت في إغلاق جزء من الطريق السريع المذكور.


ولم يتم إصدار أوامر إخلاء، حيث لم يكن هناك سكان في المسار المباشر للحريق حتى مساء السبت، إلا أن السلطات أفادت باحتراق مبنيين على الأقل.
 
وصرحت هوكول بأن الوضع تحسن نسبيًا، لكنها أعربت عن قلقها الشديد من زيادة سرعة الرياح، مشيرة إلى أن الحريق قد يستمر لعدة أيام، مع احتمال انتقاله من الغابات والمحميات الطبيعية إلى المناطق المأهولة بالسكان، وأكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية ووقائية لتجنب تفاقم الوضع، مستذكرةً حرائق كاليفورنيا.


وأفاد رومين بأن أحد رجال الإطفاء نُقل إلى المستشفى مصابًا بحروق من الدرجة الثانية في الوجه، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أخرى.


من جانبه، ذكر المتحدث باسم مقاطعة سوفولك، مايكل مارتينو، أن حريقًا التهم ميلًا مربعًا كاملًا، وتم احتواء 70% منه بحلول ليلة السبت

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