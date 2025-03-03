نيويورك تايمز: وزير الخارجية الأمريكي استغل سلطات الطوارئ لإرسال أسلحة لإسرائيل

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو استغل سلطات الطوارئ للمرة الثانية في شهر لتجاوز الكونجرس وإرسال أسلحة لإسرائيل.

إرسال أسلحة أمريكية جديدة إلى إسرائيل

وقالت الصحيفة في تقرير اليوم الإثنين: إن الخارجية الأمريكية بقيادة روبيو قدمت للكونجرس طلب ترخيصا من إسرائيل لشراء 5000 بندقية، مشيرة إلى أن حالة العديد من الذخائر التي سيتم إرسالها إلى إسرائيل كانت تخضع للمراجعة في الكونجرس.

وقال روبيو يوم السبت إنه وقع إعلانا لتسريع تسليم مساعدات عسكرية إلى إسرائيل تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات دولار.

وذكر وزير الخارجية في بيان أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تولت السلطة في 20 يناير الماضي، وافقت على مبيعات أسلحة لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو 12 مليار دولار.

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