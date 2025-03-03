الإثنين 03 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نيويورك تايمز: وزير الخارجية الأمريكي استغل سلطات الطوارئ لإرسال أسلحة لإسرائيل

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو استغل سلطات الطوارئ للمرة الثانية في شهر لتجاوز الكونجرس وإرسال أسلحة لإسرائيل.

إرسال أسلحة أمريكية جديدة إلى إسرائيل 

وقالت الصحيفة في تقرير اليوم الإثنين: إن الخارجية الأمريكية بقيادة روبيو قدمت للكونجرس طلب ترخيصا من إسرائيل لشراء 5000 بندقية، مشيرة إلى أن حالة العديد من الذخائر التي سيتم إرسالها إلى إسرائيل كانت تخضع للمراجعة في الكونجرس.

txt

حماس: إسرائيل لن تستعيد الرهائن إلا بصفقة تبادل

وقال روبيو يوم السبت إنه وقع إعلانا لتسريع تسليم مساعدات عسكرية إلى إسرائيل تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات دولار.

وذكر وزير الخارجية في بيان أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تولت السلطة في 20 يناير الماضي، وافقت على مبيعات أسلحة لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو 12 مليار دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسلحة أمريكية الكونجرس إسرائيل الخارجية الأمريكية

مواد متعلقة

حماس: إسرائيل لن تستعيد الرهائن إلا بصفقة تبادل

نائب رئيس الحزب العربي الناصري: إسرائيل تتحايل على الهدنة وتصعد الأزمة في غزة
ads

الأكثر قراءة

بعد إطلاق سراحها من الأسر بغزة، مجندة إسرائيلية تقتحم قبر النبي يوسف وتثير الغضب (فيديو)

الجثث تحولت لأشلاء، أسماء ضحايا تصادم تريلا وميكروباص بأسيوط (فيديو وصور)

انطلاق القمة العربية الطارئة بالقاهرة غدًا، وخطة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين تتصدر المشهد

بالأسماء، 21 مواطنًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

مدير أمن أسيوط ينتقل لموقع تصادم ميكروباص وتريلا ويكشف هوية 12 جثة (صور)

سعر الدولار في البنوك المصرية بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

السيسي يعيد تشكيل مجلسي إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية

مقتل شخص وإصابة 6 آخرين، أحدث حصيلة لهجوم حيفا

منوعات

المزيد

علماء يصنعون حجر ألماس أصلب من الطبيعي

خرج عن السيطرة، روبوت يهاجم الجمهور في مهرجان بالصين (فيديو)

فاجعة في المغرب، وفاة أسرة اختناقا بالغاز

لقطات توثق وفاة رجل وهو يقرأ القرآن في أول أيام رمضان داخل مسجد بالأردن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 2/3/2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد 2 /3/ 2025

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الأحد 2/3/2025

المزيد

انفوجراف

تسليط الضوء على معاناة الأيتام في الحلقة 3 من "ولاد الشمس" (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تلاوة القرآن بدون وضوء في رمضان

تفسير رؤية القطايف في المنام وعلاقتها ببداية حياة مليئة بالراحة والرفاهية

"زي النهارده" من عام 11 الهجري، وفاة فاطمة الزهراء "سيدة نساء أهل الجنة"

المزيد
الجريدة الرسمية