الكشف على ألف مريض خلال قافلة طبية بالعاشر من رمضان

أنهت اليوم السبت، القافلة الطبية العلاجية الشاملة، أعمالها بمركز صحة ٥٤ بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

القافلة ضمت 11 عيادة بعشرة تخصصات

اشتملت القافلة على ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان".

تخصيص عيادتان للأطفال

حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي المنطقة، والأماكن المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

القافلة عملت على مدار يومين

وقامت الفرق الطبية بالقافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1000 مريض من أهالي المدينة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٣ حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.

جلسات توعية صحية

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها. كما تم ارسال تقارير لاستخراج قرارات على نفقة الدولة للحالات الت حولت الى المستشفيات.

الشكر لمدير القوافل بالمديرية

وقدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية، وللفرق الطبية ولجميع المشاركين في هذا العمل، نظرًا لجهودهم المخلصة المبذولة لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

مبادرات الرئيس

جاء ذلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حياة كريمة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالمناطق النائية.

مدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة

ومن جهته أكد الدكتور محمد حسن زيدان رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان أن الحصول على العلاج على نفقة الدولة يتطلب توجه المريض إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة وإصدار تقريرا.

تقرير اللجنة الثلاثية

وذلك حتى يتثنى تحرير تقرير اللجنة الثلاثية وبعد ذلك يتم تسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة مرفقة بصورة البطاقة الشخصية تقرير اللجنة الثلاثية والتقارير والفحوصات الطبية الحديثة، دون أى أعباء مالية على المريض.

طلب العلاج على نفقة الدولة إلكترونيا

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة أن الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة تتم إلكترونيًا من المركز الرئيسى للمجالس الطبية المتخصصة وفور إصدار القرار يخطر المريض برسالة نصية على هاتفه المحمول حتى يتم التوجه إلى المستشفى لتلقى الخدمة العلاجية المقررة.

استخدام الرقم القومى للكشف عن القرار

وأضاف زيدان أن المرضى المنتفعين بـمنظومة التأمين الصحى غير مشمولين بقرارات العلاج على نفقة الدولة ويمكن الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة باستخدام الرقم القومي.

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