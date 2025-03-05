الأربعاء 05 مارس 2025
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صحة الشرقية: إنهاء أعمال القافلة الطبية بقرملة فى بلبيس

إنهاء أعمال القافلة
إنهاء أعمال القافلة الطبية بقرملة فى بلبيس، فيتو

أنهت القافلة الطبية بقرية قرملة، بمركز ومدينة بلبيس، بمحافظة الشرقية أعمالها اليوم، والتي استمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

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القافلة تضم 11 عيادة طبية 

اشتملت القافلة على عدد ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وهم “الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان”.

 

قافلة قرملة ببلبيس- فيتو
قافلة قرملة ببلبيس- فيتو

الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط

 حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي القرية، والمناطق المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت الفرق الطبية بالقافلة خلال اليومين  بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ١٦٦٨ مريضا من أهالي القرية، 

تحويل 8 حالات لإجراء جراحات بالمستشفيات 

وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٨ حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

قافلة قرملة ببلبيس- فيتو
قافلة قرملة ببلبيس- فيتو

الدكتور مدير القوافل بالشرقية 

وقدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية، وللفرق الطبية ولجميع المشاركين في هذا العمل، نظرًا لجهودهم المخلصة المبذولة وتحقيق هذا الإنجاز لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي 

وذلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية  حياة كريمة،وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالمناطق النائية، 

الدكتور محمد حسن زيدان 

وبدوره أكد الدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان أن الحصول على العلاج على نفقة الدولة من القوافل الطبية وغيرها يتطلب اعتماد التقرير اللجنة أو توجه المريض إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، ثم تحرير "تقرير اللجنة الثلاثية".

قافلة قرملة ببلبيس- فيتو
قافلة قرملة ببلبيس- فيتو

تسجيل البيانات على الشبكة الإلكترونية 

وبعد ذلك يتم تسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة مرفقة بصورة البطاقة الشخصية تقرير اللجنة الثلاثية والتقارير والفحوصات الطبية الحديثة، دون أى أعباء مالية على المريض.

الموافقة على قرار العلاج على نفقة الدولة إلكترونيا 

وأشار الدكتور محمد زيدان رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان إلى أن الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة تتم إلكترونيًا من المركز الرئيسى للمجالس الطبية المتخصصة وبعد إصدار القرار يتم إخطار المريض عبر رسالة نصية على هاتفه المحمول ليتمكن من التوجه إلى المستشفى لتلقى الخدمة العلاجية المقررة.

قافلة قرملة ببلبيس- فيتو
قافلة قرملة ببلبيس- فيتو

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المنتفعين بالتأمين الصحى 

وأوضح الدكتور محمد زيدان رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان أن المرضى المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى غير مشمولين ضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة وقال يمكن الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة باستخدام الرقم القومى.

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الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية استمرت لمدة يومان اتخاذ كافة الاجراءات الاجراءات الوقائية اللازمة اساليب مكافحة العدوى حياة كريمة

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