صحة الشرقية تنظم حملة طبية للكشف على كبار السن وذوي الهمم بالعاشر

قالت الدكتورة هدى مصطفى ناجى مديرة الإدارة الصحية بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية إن الفرق الطبية المتحركة بمختلف المراكز الطبية بالعاشر من رمضان، قامت اليوم بتقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بمنازلهم بمدينة العاشر من رمضان.

أطباء وتمريض الادارة الصحية بالعاشر

وذلك من خلال أطباء وتمريض المراكز الطبية التابعة للإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، والذين قاموا بالتوجه لمنازل المواطنين لتوقيع الكشف الطبي العام على كبار السن وذوي الهمم.

توصيل الخدمة تسهيلا على ذوى الهمم وكبار السن

وإجراء كافة الفحوصات الطبية، وقياس ضغط الدم ونسبة السكر في الدم لهم، وذلك ضمن خطة مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بهدف توصيل الخدمة للمواطنين، وتسهيلًا على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة، من مشقة الانتقال لمنافذ تقديم الخدمة الطبية، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.

مبادرة الرئيس بداية جديدة لبناء الانسان

ويأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان ومبادرة كبار السن وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد وزير الصحة والسكان، بالتوسع في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية، وبدعم من المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، والدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية،واشراف مديرة الادارة

اشراف وكيل مديرة الصحة

حيث يتم ذلك ايضا تحت إشراف الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة برلنتي عبدالحميد مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة مريم محمود منسقة المبادرات الرئاسية، والدكتور يوسف عامر منسق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بالمديرية

تقديم حزمة من الخدمات الطبية

وقالت ناجى إنه تم تقديم حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن تتضمن الكشف عن الأمراض غير السارية "الضغط، والسكر، وأمراض القلب، الاعتلال الكلوي، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض سوء التغذية كالأنيميا والسمنة".

فحص النظر والفم والاسنان

بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي ذلك من خلال الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحص النظر، والفم والأسنان، بالإضافة لعمل تحاليل نسبة الهيموجلوبين ومستوى الدهون والكوليستيرول بالدم، ووظائف الكلى والسكر التراكمي.

إجراء فحص رسم القلب

وكذلك إجراء فحص رسم القلب، وفي حالة إيجابية النتائج يتم تقديم العلاج اللازم أو إحالة الحالات المرضية التي تستدعي تدخلات طبية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية، هذا بجانب تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي والمشورة التغذوية اللازمة لكبار السن.

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