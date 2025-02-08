السبت 08 فبراير 2025
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صحة الشرقية: تقديم الخدمات الطبية لكبار السن وذوي الهمم في منازلهم بالعاشر

تقديم الخدمات الطبية
تقديم الخدمات الطبية لكبار السن وذوي الهمم

قالت الدكتورة هدى مصطفى ناجى مديرة الادارة الصحية بالعاشر من رمضان  محافظة الشرقية إن الفرق الطبية المتحركة بمختلف المراكزالطبية بالعاشر من رمضان، قدمت الخدمات الطبية وأجرت الفحوصات اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بمنازلهم بمدينة العاشر من رمضان.

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أطباء وتمريض المراكز الطبية بالعاشر

 وأضافت: جاء ذلك من خلال أطباء وتمريض المراكز الطبية التابعه للإدارة الصحية بالعاشر من رمضان،  الذين قاموا بالتوجه لمنازل المواطنين لـ توقيع الكشف الطبي العام على كبار السن وذوي الهمم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية، وقياس ضغط الدم ونسبة السكر في الدم لهم.

 

تقديم الخدمة الطبية بالمنازل

يأتي ذلك ضمن خطة مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بهدف توصيل الخدمة للمواطنين، وتسهيلًا على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة، من مشقة الانتقال لمنافذ تقديم الخدمة الطبية، وفي إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية جديدة لبناء الإنسان،ومبادرة كبار السن وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفاروزير الصحة والسكان، بالتوسع في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية، وبدعم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات والدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة. 

حزمة من الخدمات الطبية 

 تم تقديم حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن تتضمن الكشف عن الأمراض غير السارية "الضغط، والسكر، وأمراض القلب، والإعتلال الكلوي، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض سوء التغذية كالأنيميا والسمنة"، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي، وذلك من خلال الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحص النظر، والفم والأسنان. 

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تحليل مستوى الهيموجلوبين ومستوى الدهون 

كما تم إجراء تحاليل نسبة الهيموجلوبين ومستوى الدهون والكوليستيرول بالدم، ووظائف الكلى والسكر التراكمي، وكذلك إجراء فحص رسم القلب، وفي حالة إيجابية النتائج يتم تقديم العلاج اللازم أو إحالة الحالات المرضية التي تستدعي تدخلات طبية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية، بجانب تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي والمشورة التغذوية اللازمة لكبار السن.

 

 

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الدكتورة هدى مصطفى ناجى مديرة الادارة الصحية العاشر من رمضان محافظة الشرقية كبالر السن وذوى الهمم الفحوصات الطبية اللازمة تقديم الخدمات الطبية

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