صحة الشرقية: حملة للتبرع بالدم بمستشفى فاقوس وقرية الشيخ رزيق

أكد الدكتور محمد عرفات مدير مستشفى فاقوس المركزى أن بنك الدم برئاسة الدكتور محمود عبدالعظيم مدير بنك الدم بالمستشفى مستمرا فى حملات التبرع بالدم والتى يتم تنسيقها من قبل الفريق الطبي ببنك الدم بالمستشفى ومتطوعين بقرى مركز فاقوس وذلك حرصًا على إنقاذ الأرواح.

التبرع بالدم بقرية الشيخ رزيق

وأضاف عبدالعظيم أن اليوم يجرى تنفيذ حملة للتبرع بالدم بالمستشقى وبقرية الشيخ رزيق بفاقوس والتى تسهم فى توفير الدم ومشتقاته لمرضى الطوارئ وأمراض الساليثيميا والعمليات الجراحية وبعض الأمراض الوراثية مع تقديم توعية للمتبرعين عن فوائد التبرع بالدم

شرح وافى لفائدة التبرع بالدم

وكما يجرى تقديم شرح كاف لموانع التبرع وقدمت الحملة رصيد ٨٦ كيس لبنك الدم حتى الآن وقدمت إدارة المستشفى الشكر للفريق الطبي ببنك الدم والمشرف على الحملات.

بنك الدم التجميعى بفاقوس

وقال عرفات أن بنك الدم بمستشفى فاقوس المركزي بنك تجميعي يقدم فصائل الدم ومشتقاته المختلفة على أيدى نخبة متميزة طبقا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى والذى يتم تحت رعاية الدكتور هاني مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

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