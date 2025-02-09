الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الشرقية: حملة للتبرع بالدم بمستشفى فاقوس وقرية الشيخ رزيق

حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم بمستشفى فاقوس وقريه الشيخ رزيق

أكد الدكتور محمد عرفات مدير مستشفى فاقوس المركزى أن بنك الدم برئاسة الدكتور محمود عبدالعظيم مدير بنك الدم بالمستشفى مستمرا فى  حملات التبرع بالدم والتى يتم تنسيقها من قبل الفريق الطبي ببنك الدم بالمستشفى ومتطوعين بقرى مركز فاقوس وذلك  حرصًا على إنقاذ الأرواح.

صحة الشرقية تدعو أخصائيي العلاج الطبيعي دفعة 2022 لتسجيل رغبات التوزيع

التبرع بالدم بقرية الشيخ رزيق 

وأضاف عبدالعظيم أن اليوم يجرى تنفيذ حملة للتبرع بالدم بالمستشقى وبقرية الشيخ رزيق بفاقوس والتى تسهم فى توفير الدم ومشتقاته لمرضى الطوارئ وأمراض الساليثيميا والعمليات الجراحية وبعض الأمراض الوراثية مع تقديم توعية للمتبرعين  عن فوائد التبرع  بالدم 

شرح وافى لفائدة التبرع بالدم 

وكما يجرى تقديم شرح كاف لموانع التبرع وقدمت الحملة رصيد ٨٦ كيس لبنك الدم حتى الآن وقدمت إدارة المستشفى الشكر  للفريق الطبي ببنك الدم والمشرف على الحملات.

صحة الشرقية تعلن توفير الرعاية الصحية لكبار السن وذوي الهمم بالمنازل

بنك الدم التجميعى بفاقوس 

وقال عرفات  أن بنك الدم بمستشفى فاقوس المركزي بنك تجميعي يقدم فصائل الدم ومشتقاته المختلفة على أيدى نخبة متميزة طبقا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى والذى يتم تحت رعاية الدكتور هاني مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمد عرفات مديرمستشفى فاقوس المركزى الدكتور محمود عبدالعظيم مدير بنك الدم التجميعى قرى مركز قاوس انقاذ الارواح متطوعين بقرى المركز

مواد متعلقة

صحة الشرقية تدعو أخصائيي العلاج الطبيعي دفعة 2022 لتسجيل رغبات التوزيع

صحة الشرقية: تقديم الخدمات الطبية لكبار السن وذوي الهمم في منازلهم بالعاشر

صحة الشرقية: استمرار نجاحات جراحات القلب عالية الخطورة بـ الزقازيق العام

جميعة يتفقد مركز صحة الأسرة بالعاشر في الشرقية
ads

الأكثر قراءة

تشييع جنازة الأمير كريم الحسيني «الأغاخان الرابع» لمثواه الأخير في أسوان (صور)

حقيقة طلاق بوسي شلبي من محمود عبد العزيز دون علمها

حذف عبارة «قوانين سيئة السمعة» من مضبطة النواب، تعرف على التفاصيل

بن غفير يدعو للبدء فورًا في تعزيز الهجرة الطوعية: أصبحنا نكتة الشرق الأوسط

مواعيد مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز

أسباب عدم فسخ الزمالك عقد ميشالاك

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 9-2-2025 ببداية التعاملات

ترامب يستبعد ترحيل الأمير هاري من أمريكا: "كفاية عليه مشاكل مراته"

منوعات

المزيد

ترامب يستبعد ترحيل الأمير هاري من أمريكا: "كفاية عليه مشاكل مراته"

سحب الجنسية الكويتية من 4 آلاف امرأة

التايلانديون المفرج عنهم من غزة يصلون إلى بانكوك (صور)

انفجار إحدى عجلات سيارة الرئيس الصربي أثناء سيرها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

فرصة لشراء السكر قبل رمضان، سعر الكيلو للمستهلك اليوم الأحد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 9-2-2025

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأحد 9-2-2025 بالبورصات العالمية

4 آلاف جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأحد 9 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

ترتيب محمد صلاح بين هدافي ليفربول التاريخيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم مس المصحف والصيام للحائض؟ رد حاسم من أمين الفتوى

ما هو سؤال الله للذين يستعجلون العذاب؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 9 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية