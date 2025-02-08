السبت 08 فبراير 2025
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صحة الشرقية تدعو أخصائيي العلاج الطبيعي دفعة 2022 لتسجيل رغبات التوزيع

صحة الشرقية التوجيه
صحة الشرقية التوجيه بسرعة تسجيل الرغبات لأخصائي العلاج

وجه الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بسرعة تسجيل رغبات أخصائي العلاج الطبيعي دفعة ٢٠٢٢ المكلفين الجدد بالقرار رقم ١ لسنة ٢٠٢٥ على النموذج الخاص بتسجيل رغبات التوزيع 

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الرابط الخاص بالرغبات 

وتم وضع الرابط الخاص بالرغبات على صفحة مديرية الصحة بمحافظة الشرقية حتة يتثنى لكلاخصائي ا ن يسجل رغبته المكانية للعمل  

مدير مركز المعلومات بالمديرية 

وقال محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بأن ذلك يأتي بعد تكليف الدكتور هاني جميعة  محمد فتحي مدير مركز المعلومات بالتنسيق مع الدكتور محمد هنداوي مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية،

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إعداد رابط لنموذج جوجل 

 ليتم إعداد رابط لنموذج جوجل فورم لتسجيل رغبات التوزيع لأخصائي العلاج الطبيعي المكلفين الجدد، على أن يتم التسجيل بداية من اليوم السبت ولمدة أسبوع كامل حتى يوم الخميس القادم الموافق ١٣ فبراير ٢٠٢٥ وهو آخر يوم لتسجيل الرغبات على اللينك.

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الدكتور هانة جميعة وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية سالمكلفين الجدد القرار رقم 1 لسنة 2025 رغبات التوزيع تانموذج الخاص بالتسجيل

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