قافلة طبية مجانية في العاشر من رمضان توقع الكشف على 1963 مريضًا

قال محمود عبدالفتاح المتحدث باسم الصفحة الرسمية لصحة الشرقية إنه تم اليوم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بالحي الـ١٠ بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

سرعة أداء العمل خلال القافلة

وأشار إلى أن الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية أوضح بأن ذلك يأتي بعد تفعيل التسجيل الالكتروني للحالات المترددة على القوافل الطبية بالرقم القومي، منذ القافلة السابقة على مستوى الجمهورية، وبعد تعديل منسق القوافل بالشرقية لنظام التسجيل الإلكتروني بالمحافظة لسرعة أداء العمل خلال هذه القافلة،

القافلة خدمة لأهالى الحى والمناطق المجاورة

القافلة اشتملت على عدد ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي الحي، والمناطق المحيطة به

إجراء الفحوصات المعملية

كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت الفرق الطبية بالقافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ١٩٦٣ مريضا من أهالي المدينة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٧ حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية،

ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدى

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

الشكر لمنظم القوافل الطبية بالمديرية

وقدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية، على الأداء المتميز وللفرق الطبية ولجميع المشاركين في هذا العمل، نظرًا لجهودهم المخلصة المبذولة وتحقيق هذا الإنجاز لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية

توجيهات الدكتور وزير الصحة

وذلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياة كريمة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ومعالي المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالمناطق النائية،

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