"سيدات طائرة الأهلي" يفوز على المقاولون ويتأهل لنصف نهائي الكأس
تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-0، ضمن المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة.
أقيمت المباراة على صالة المقاولون العرب، وتفوق «سيدات طائرة الأهلي» على المقاولون في الشوط الأول بنتيجة 25-15، ثم واصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-20، وحسم الأهلي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-18 ليحجز مقعده في نصف النهائي.
وكان «سيدات طائرة الأهلي» قد حقق الفوز على المعادي بنتيجة 3-0 في دور الـ16 من كأس مصر.
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