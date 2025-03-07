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رياضة

الخليج يتقدم علي الأهلي 2-1 بالشوط الأول في الدوري السعودي

اهلي جدة، فيتو
اهلي جدة، فيتو

الدوري السعودي، تقدم فريق الخليج علي فريق أهلي جدة بهدفين مقابل هدف بالشوط الأول في الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

مباراة أهلي جدة ضد الخليج

واحرز سعيد مبارك آل حمسل لاعب الخليج الهدف الأول في مرماه لفريق أهلي جدة  في الدقيقة 30  وتعادل للخليج عبد الله آل سالم في الدقيقة 47 ثم أحرز الهدف الثاني للخليج فابيو مارتينيز في الدقيقة 54 من المباراة.

مباراة أهلي جدة والخليج

ويسعى فريق أهلي جدة، لتحقيق نتيجة الفوز على حساب الخليج، وذلك من أجل مواصلة  الانتصارات على المستويين المحلي والقاري.

كما يريد لاعبو فريق أهلي جدة هزيمة الخليج من أجل تحسين مركز الفريق على مستوى دوري روشن السعودي.

ترتيب الأهلي والخليج بالدوري السعودي 

ويحتل الأهلي المركز الـ5 في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 47 نقطة، ويسعى للفوز اليوم من أجل الدخول إلى المربع الذهبي وسط الكبار.

وفي المقابل، يتواجد الخليج في المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

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