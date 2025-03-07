الجمعة 07 مارس 2025
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رياضة

قبل مواجهة الزمالك، نتائج الأهلي بالدوري الممتاز خلال الموسم الحالي

الأهلي
الأهلي

الدوري المصري، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للقمة 130 ضد غريمه التقليدي نادي الزمالك  في المباراة المقرر لها على ملعب القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز الثلاثاء المقبل.  

وتستعرض فيتو لكم خلال السطور القادمة نتائج مباريات النادي الأهلي في المرحلة الأولي من الدوري الممتاز قبل مواجهة نادي الزمالك بالقمة 130 في أولي جولات مرحلة حسم بطل المسابقة. 

نتائج الأهلي في الدوري الممتاز حتي الأن خلال الموسم الحالي  

الأهلي (5-2) سيراميكا
زد (0-1) الأهلي
الأهلي (1-1) الاتحاد السكندري
البنك الأهلي (0-0) الأهلي
الأهلي (2-0) المصري 
الأهلي (0-0) إنبي 
الأهلي (2-0) سموحة
الأهلي (2-0) الجونة 
فاركو (1-1) الأهلي
الأهلي (2-2) بيراميدز 
مودرن سبورت (1-3) الأهلي
الأهلي (2-1) بتروجيت 
الأهلي (1-0) غزل المحلة
الإسماعيلي (0-4) الأهلي
الأهلي (1-1) الزمالك 
حرس الحدود (0-1) الأهلي 
الأهلي (2-0) طلائع الجيش

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدا السبت، استعدادا لمواجهة الزمالك المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل فى إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة 

 وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل في ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

ومنح مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات 48 ساعة حيث يستأنف الأهلي تدريباته غدا السبت استعدادا للقمة 130.

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