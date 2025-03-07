أول تعليق من الخارجية الإيرانية على أحداث سوريا

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة: "نراقب التطورات في سوريا ونتابع بقلق التقارير بشأن العنف في مختلف مناطقها".

إيران تحذر من تطور الأحداث في سوريا

وأضافت الخارجية الإيرانية في بيانها الصادر اليوم: “نحذر من أي عنف في سوريا قد يتسبب في عدم الاستقرار الإقليمي”.

وقال المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، اليوم الجمعة: “أشعر بقلق إزاء التقارير عن اشتباكات في مناطق الساحل ونؤكد الحاجة الفورية إلى ضبط النفس”.

وأضاف جير بيدرسون: "على جميع الأطراف ضمان احترام حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي ونؤكد ضرورة الامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى زعزعة استقرار سوريا وتقويض الانتقال السياسي".

وشهدت الساحة السورية الخميس الماضي اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن السورية وعدد من المسلحين التابعين لنظام الرئيس المعزول بشار الأسد في عدد من المناطق أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين.

ساعات من التوتر في سوريا

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، في تقرير لها أمس الخميس، أن قوات الأمن في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية شمال غرب سوريا، تمكنت من اعتقال رئيس المخابرات الجوية السابق اللواء إبراهيم حويجة.

اعتقال إبراهيم حويجة في اللاذقية

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر بإدارة الأمن العام قوله: "بعد الرصد الدقيق والتحري تمكنت قواتنا في مدينة جبلة من اعتقال اللواء المجرم إبراهيم حويجة رئيس المخابرات الجوية السابق في سوريا والمتهم بمئات الاغتيالات بعهد حافظ الأسد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.