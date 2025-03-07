العراق يكثف انتشار جنوده على الحدود مع سوريا

أعلنت قيادة قوات الحدود في العراق أن الحدود العراقية - السورية تشهد استقرارا أمنيا.

انتشار مكثف ودوريات أمنية ليلية ونهارية بالعراق

وذكر بيان للقيادة أنه "في إطار الجهود المستمرة لحماية أمن العراق وسلامة أراضيه، تواصل قطعات قيادة قوات الحدود تأدية واجباتها على الشريط الحدودي العراقي السوري من ربيعة الى الوليد عبر انتشار مكثف ودوريات أمنية ليلية ونهارية، معززة بمنظومة تحصينات حدودية متطورة واستعداد وجاهزية قتالية عالية".

استقرار الحدود العراقية السورية

وأكد البيان أن "الحدود العراقية السورية تشهد استقرارا أمنيا يخلو من أي محاولات تسلل أو تهديد.

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