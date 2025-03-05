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خارج الحدود

وزير خارجية سوريا يوجه رسالة لمصر بعد مشاركته في القمة العربية بالقاهرة

وزير خارجية سوريا،
وزير خارجية سوريا، فيتو

وجه وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني الشكر لمصر بعد أول زيارة للمشاركة في القمة العربية الطارئة حول غزة.

اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية

وقال الوزير أسعد شيباني:" أغادر مصر بعد مشاركتي في القمة غير العادية بشأن فلسطين، أجرينا إلى جانب الرئيس أحمد الشرع محادثات هامة حول المنطقة العربية ومستقبلها، نشكر جمهورية مصر العربية ووزير خارجيتها بدر عبد العاطي على حسن الاستقبال والضيافة".

كما  أعلن وزير الخارجية السوري، اليوم الأربعاء مشاركته في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية في لاهاي، في خطوة تأتي بعد ثلاثة أشهر من رحيل الرئيس السابق بشار الأسد.

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي

وقال الشيباني في منشور على منصة اكس: "أشارك اليوم ولأول مرة في تاريخ سوريا في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي" مضيفا "يمثل هذا الاجتماع التزام سوريا بالأمن الدولي ووفاء لمن فقدوا أرواحهم اختناقا على يد نظام الأسد".

وتأتي هذه المشاركة بعد نحو شهر من زيارة أجراها المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس الى دمشق، قال إنها تشكل فرصة "لانطلاقة جديدة"، معتبرا أنه "بعد 11 عاما من العراقيل التي وضعتها السلطات السابقة، لدى السلطات السورية الانتقالية فرصة لطي الصفحة".

تجنب شن الولايات المتحدة وحلفائها ضربات جوية

ووافقت سوريا بضغط روسي وأمريكي في العام 2013، على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تتخذ من لاهاي مقرا والكشف عن مخزونها وتسليمه لتجنب شن الولايات المتحدة وحلفائها ضربات جوية، بعد اتهام القوات الحكومية حينها بشن هجوم بالأسلحة الكيميائية في ريف دمشق، أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.

ونفت السلطات السورية في حينه أن تكون استخدمت هذه الأسلحة.

وفي حين أكدت الحكومة السورية خلال عهد الأسد أنها سلمت كامل مخزونها المعلن من الأسلحة الكيميائية بغرض تدميره، أعربت المنظمة عن مخاوف من أن ما صرّحت عنه دمشق لم يكن المخزون الكامل، وأنها أخفت أسلحة أخرى.

 

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سوريا أول زيارة للمشاركة في القمة العربية غزة بدر عبد العاطي لاهاي حظر الأسلحة الكيميائية القمة العربية الطارئة

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