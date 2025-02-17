حساب منسوب لابن بشار الأسد: سأصبح رئيسا لسوريا بالتخطيط مع موسكو

كشف حساب على "تيليجرام"، يُنسب لـ حافظ الأسد، نجل الرئيس السوري السابق، عن نيته العودة إلى سوريا وحكم البلاد.

وأوضح "حافظ الأسد" أنه قام بفتح حسابه على "تيليجرام" بعد قيام منصة "إكس" بحظر ثلاثة حسابات على الأقل حملت اسمه.

حافظ الأسد: سأصبح رئيسا لسوريا بالتخطيط مع موسكو

ونشر الحساب المزعوم عددا من المنشورات، ادعى فيها أنه "يحمل إرثا عظيما من جده (حافظ الأسد) ووالده (بشار الأسد) في القيادة والحكمة"، مؤكدا أنه "سيكون الرئيس المستقبلي لسوريا بالتخطيط مع المخابرات الروسية".

وقدم "حافظ الأسد" تهنئة لأحمد الشرع، معلقا في منشور: "أبارك لأحمد الشرع استلامه منصبه رئاسة الجمهورية العربية السورية مؤقتا، وأتمنى له التوفيق في خدمة وطننا الغالي، كما أهنئ شعب سوريا بهذا الحدث، متمنيا لوطننا المزيد من الاستقرار والازدهار".

وزعم أنه "يعمل حاليا على التنسيق مع الحكومة الجديدة من أجل العودة إلى سوريا، واضعا نصب عينيه مستقبل البلاد واستقرارها"، مشددا على أن هذه البادرة "خطوة شخصية منه"، متمنيا أن "تكون مسارا إيجابيا يخدم الجميع".

وفي ختام منشوراته، قال: "سأحكي لكم في الأيام المقبلة عن الانقلابات التي حصلت وكيف تم تهديدنا من قبل إسرائيل وأمريكا بإخراج إيران من سوريا وكيف تم الاستعانة بالحكومة الجديدة للقضاء على الانقلاب وهناك أسرار ستعرفونها لأول مرة".

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