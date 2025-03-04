هيجسيث: علاقتنا بإسرائيل غير القابلة للكسر وملتزمون بأمنها ونعمل معا لمواجهة التهديد الإيراني

غزة الآن، قال بيان صادر عن "البنتاجون"، إن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أكد لنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، التزام الولايات المتحدة التام بأمن إسرائيل.



ووفق البيان فقد تحدث هيجسيث وكاتس "لمناقشة المصالح الثنائية والتطورات والفرص الإقليمية وأولويات المساعدة الأمنية".

وأضاف أن هيجسيث أكد أن "الولايات المتحدة تظل ملتزمة بنسبة 100 بالمئة بأمن إسرائيل".

وشدد هيجسيث وفق البيان على "الرابطة غير القابلة للكسر" القائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

واتفق الوزيران بحسب البيان على أن "إيران لا تزال تشكل تهديدا للأمن الإقليمي" واتفقا على "العمل معًا لمواجهة هذا التحدي"

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد أعلن السبت، أنه وقَّع إعلانًا لتسريع تسليم مساعدات عسكرية إلى إسرائيل تبلغ قيمتها نحو أربعة مليارات دولار.

وذكر روبيو في بيان: "لقد وقعت على إعلان للإسراع في تسليم ما يقرب من 4 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل"، مذكرًا بإلغاء حظر جزئي على الأسلحة كان قد فرضه الرئيس السابق جو بايدن.

وأشار روبيو إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تولت السلطة في 20 يناير، وافقت على مبيعات أسلحة لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو 12 مليار دولار، مضيفًا أنها "ستواصل استخدام كافة الأدوات المتاحة لتلبية التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه أمن إسرائيل، بما في ذلك سبل مواجهة التهديدات الأمنية".

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