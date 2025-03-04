ترامب يفتح "باب العودة" أمام زيلنسكي بإغراءات عن السلام والسلاح

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الإثنين أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "ينبغي أن يكون أكثر امتنانًا" للولايات المتحدة، وذلك بعد خوضه مشادة كلامية معه، الجمعة، في البيت الأبيض، لافتًا إلى أن التوصل إلى اتفاق حول المعادن الأوكرانية لا يزال ممكنًا.



وقال الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض "أعتقد ببساطة أن عليه أن يكون أكثر امتنانًا، لأن هذا البلد (الولايات المتحدة) دعمهم في السراء والضراء".

وأضاف: "زيلينسكي قال إن الحرب ستستمر لوقت طويل وتمنى أن لا يكون على حق".

وشدد على أنه "سنبرم اتفاقات مع روسيا وأوروبا لإنهاء الحرب في أوكرانيا"، مضيفا أن "روسيا ترغب في إبرام اتفاق لإنهاء الحرب".

ولدى سؤاله عمّا إذا كانت الصفقة المتصلة بالمعادن بين واشنطن وكييف والتي كان يفترض أن تشكل خطوة إلى الأمام نحو وضع حد للنزاع، باتت بحكم الميتة، قال ترامب "كلا، لا أعتقد ذلك. سنقدم تحديثا بشأن اتفاق المعادن مع أوكرانيا مساء الثلاثاء".

وأعلن ترامب أيضًا أنه لم يناقش بعد وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وذلك بعدما تحدثت تقارير عن احتمال اتخاذه قرارا مماثلا بعد المشادة الكلامية بينه وبين زيلينسكي.

وصرَّح ترامب للصحفيين قائلا: "لم أتحدث عن هذا الأمر حتى الآن. سنرى ماذا سيحصل. هناك أمور كثيرة تحدث الآن في الوقت الذي نتحدث فيه".

وقالت بريطانيا أمس الإثنين إن هناك عدة مقترحات مطروحة للنقاش لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، بعد أن طرحت فرنسا فكرة هدنة مبدئية لمدة شهر واحد قد تمهد الطريق لمحادثات سلام.

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