سفير مصر السابق بإسرائيل: تل أبيب تسعى لإفشال المفاوضات وتنفيذ خطة الجنرالات

قال السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق لدى إسرائيل، إن دولة الاحتلال تسعى لإفشال المفاوضات الحالية من خلال طرح الكثير من العقبات، ومن ثم العودة للحرب مرة أخرى في قطاع غزة.

تقسيم قطاع غزة وفق مخطط شارون

وأضاف: أن دولة الاحتلال عندما سيطرت على قطاع غزة قامت بإعداد 3 محاور لتقسيم قطاع غزة وفقًا لمخطط سابق لرئيس الوزراء الأسبق "شارون"، ويسمى هذا المخطط بخطة الجنرالات، حيث تسعى دولة الاحتلال لإخلاء شمال قطاع غزة بصورة كاملة من السكان، ومن ثم تدمير هذا الجزء بصورة كاملة، والسيطرة عليه بصورة تامة.

إنشاء مستوطنات في غزة

وأوضح أن المحور الأوسط يربط ما بين غلاف غزة حتى البحر المتوسط، وتسعى دولة الاحتلال إلى إنشاء بعض المستوطنات في هذه المنطقة، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال تسعى لإصلاح الخطأ الذي قام به رئيس الوزراء الأسبق شارون من الانسحاب من قطاع غزة.



سفير مصر السابق بإسرائيل: فكرة تهجير الشعب الفلسطيني موجودة منذ 1937

وأشار خلال حواره ببرنامج “معركة الوعي” الذي يقدمه الإعلامي محسن عثمان بقناة “الشمس” إلى أن فكرة تهجير السكان من فلسطين فكرة قديمة لدى السرديات الإسرائيلية، حيث تسعى تل أبيب لتهجير الشعب الفسطيني لإقامة دولة إسرائيل الكاملة التي تشمل الأردن وجزأ من سوريا وتركيا وشمال السعودية وجزأ من سيناء.

إدعاء الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف، أن دولة الاحتلال تدعي بأن سيدنا إبراهيم تلقى وعدًا من الله عز وجل بأن أراضي دولة إسرائيل الكاملة ستكون للشعب اليهودي ولأحفادهم، موضحًا أن دولة الاحتلال تُسمي الحرب الحالية بحرب الوجود، لأنها تخشى من زوال دولة الاحتلال، خاصة وأن الشعب اليهودي لديه عقدة من عدم استمرار دولته تاريخًا لأكثر من 80 عامًا، والدولة الحالية لليهودية لم يتعدى عمرها الـ77 عامًا.

وأوضح أن فكرة تهجير الشعب الفلسطيني موجودة منذ 1937 لإنشاء دولة إسرائيل الكاملة، مضيفًا أن دولة الاحتلال نجحت في تهجير عدد كبير من شعب فلسطين، حيث نجحت دولة الاحتلال في تهجير ما يقرب من 6 ملايين فلسطيني خلال الفترة الحالية.

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