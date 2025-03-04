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قتل النازيون أمه وإخوته، وفاة أقدم محارب روسي شارك فى الحرب العالمية الثانية

المحارب الروسي فيودور
المحارب الروسي فيودور روساكوف، فيتو

توفي المحارب الروسي فيودور روساكوف، أحد المشاركين فى الحرب العالمية الثانية عن عمر ناهز 104 أعوام.

وفاة المحارب الروسي القديم فيودور روساكوف

وكتب عمدة مدينة سمولينسك، ألكسندر نوفيكوف، في نعى المحارب الروسي القديم فيودور روساكوف: "بطلنا كان رمزا للشجاعة والوفاء لوطنه، رحل وترك إرثا مشرقا وذكرى ناصعة في قلوب كل من عرفه".

وأضاف، أن المحارب الروسي القديم فيودور روساكوف، واجه فظائع الحرب مباشرة بعد إنهائه تعليمه المدرسي، وأدى أول مهمة قتالية له بإيصال وثائق مهمة إلى قائد وحدة عسكرية فقد الاتصال بها، وفق شبكة روسيا اليوم.

 

فيودور روساكوف، تخرج من مدرسة الدبابات وواصل الخدمة قائد دبابة، وشارك في تحرير بروسيا وبولندا، وعاش النصر في صفوف الجيش الأحمر الذي اجتاح ألمانيا، وبعد الحرب عاد إلى سمولينسك، وعمل في قسم مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية.

مقتل أفراد عائلة فيودور روساكوف على يد النازيين

وكشف الأمن الفيدرالي في مقاطعة سمولينسك أن قضية حياة فيودور روساكوف كانت الوصول إلى النازيين الذين قتلوا أفراد أسرته وعددا من أقربائه.

 

وفي فبراير 1943 أحرق المتعاونون مع النازيين قريته ونفذوا مذبحة وحشية ضد المدنيين، وكان بينهم أمه وأخوته وأبناء أخوته.

 

ونقل الأمن الفدرالي عن روساكوف قوله: "عاهدت نفسي أن أجد وأعاقب هؤلاء المجرمين، وأن أضع نصبا تذكاريا لضحاياهم في القرية... لقد وفيت بالوعدين، ووجدت المتعاونين مع النازيين، ووضعت نصبا تذكاريا في قريتي كتبت عليه أسماء 147 ضحية، رغم أن عدد الضحايا كان أكبر بكثير".

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