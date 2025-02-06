الخميس 06 فبراير 2025
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خارج الحدود

مصرع طيارين اثنين في تحطم طائرة بروسيا

تحطم طائرة، فيتو
تحطم طائرة، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن طيارين اثنين لقيا مصرعهما، جراء تحطم طائرة خفيفة خلال التدريب بضواحي موسكو.

مصرع طيارين اثنين في تحطم طائرة خفيفة بضواحي موسكو

وقام شهود عيان بتصوير موقع سقوط الطائرة الخفيفة بالقرب من مطار مياتشكوفو في ضواحي موسكو، وتظهر اللقطات تحطم الطائرة في حقل.

ومن جانبها قالت  وزارة الطوارئ الروسية في بيان صادر عنها اليوم تعليقا على الحادثة: "تم العثور على موقع تحطم طائرة خفيفة في ضواحي موسكو".

السيطرة على حريق ناتج عن الحادث 

وأضافت وزارة الطوارئ الروسية: "هبطت طائرة خفيفة ذات مقعدين اضطراريا بالقرب من مطار مياشكوفو أثناء رحلة تدريبية، ولسوء الحظ، لقي شخصان كانا على متنها مصرعهما".

ولم تقع أي أضرار أخرى على الأرض، فيما تم إخماد الحطام المحترق من قبل رجال الإنقاذ الذين وصلوا فورا إلى مكان الحادث.

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موسكو تحطم الطائرة ضواحي موسكو روسيا

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