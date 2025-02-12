الأربعاء 12 فبراير 2025
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خارج الحدود

صواريخ روسية تستهدف كييف، سقوط قتيل وجرحى

أوكرانيا، فيتو
أوكرانيا، فيتو

قصف الجيش الروسي، الأربعاء، كييف بصواريخ أوقعت قتيلا واحدا على الأقلّ، بحسب ما أعلن رئيس بلدية المدينة بعيد تفعيل صفارات الإنذار فيها.

وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو في منشور على تليجرام إنّه "في حصيلة أولية، قُتل شخص واحد في منطقة بوديلسكي. في منطقة دارنيتسكي، اندلع حريق على أراضي مؤسسة خاصة".

وأضاف أنّ القصف الصاروخي أوقع أيضا 3 جرحى نقل اثنان منهم إلى المستشفى، بينما تلقّى الثالث الرعاية الطبية في عين المكان.

وبحسب خدمات الطوارئ الحكومية فقد ألحق القصف أضرارا مادية وتسبّب بحرائق في 4 على الأقل من مناطق العاصمة.

وصدرت هذه الحصيلة الأولية بعيد تحذير السلطات الأوكرانية السكّان من أنّ مناطقهم تتعرّض لقصف روسي بصواريخ بالستية.

وقال أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، إنّ أنظمة الدفاع الجوي حول كييف تتصدّى لقصف بالصواريخ البالستية.

وتسابق روسيا وأوكرانيا الوقت لتحقيق مكاسب ميدانية يمكنهما استخدامها على طاولة مفاوضات السلام الذي تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحقيقه بينهما.

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الجيش الروسي كييف منطقة بوديلسكي دارنيتسكي أوكرانيا روسيا

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