حرب عالمية ثالثة على الأبواب، بوتين يهدد بايدن بالنووي، وترامب: الأحداث متسارعة والعالم يحبس أنفاسه

الحرب العالمية الثالثة، تصدر هاشتاج "الحرب العالمية الثالثة" تريند مصر والعالم، بعد اشتعال التصريحات الأمريكية - الروسية، بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث منح الرئيس الأمريكي بايدن تفويضا لأوكرانيا باستخدام الصواريخ بعيدة المدى لضرب روسيا.

الرئيس الروسي يهدد بايدن باستخدام النووي

وجاء الرد الروسي على لسان الرئيس فلاديمير بوتين محذرًا أمريكا ودول أوروبا باستخدام الأسلحة النووية، في حال استخدام أوكرانيا أو أي دولة أخرى من أوروبا للصواريخ الأمريكية لضرب روسيا.

فلاديمير بوتين يهدد باستخدام الأسلحة النووية، فيتو



وقال فلاديمير بوتين في تصريحاته، التي بثها موقع الموجز الروسي عبر منصة "أكس"، ردًا على تفويض بايدن: "النسخة المحدثة للوثيقة تقترح اعتبار أي عدوان ضد روسيا من قبل دولة غير نووية، لكن بدعم وبمشاركة من دولة نووية، يعتبر هجومًا مشتركًا ضد الاتحاد الروسي، كما تم تحديد بوضوح الشروط التي يمكن أن تؤدي إلى استخدام روسيا للأسلحة النووية".

وأضاف بوتين في تصريحاته التحذيرية: "سنعتبر إمكانية استخدام الأسلحة النووية متاحة، عند الحصول على معلومات موثوقة حول بدء هجوم جوى شامل، وعند انتهاك حدود أراضينا بواسطة وسائل الهجوم، بما في ذلك الطائرات الاستراتيجية والتكتيكية، والصواريخ الكروز والطائرات بدون طيار، والطائرات الفائقة السرعة وغيرها من الطائرات".

بوتين استخدام النووية متاح عند تهديد روسيا وبيلاروسيا

وأكد بوتين: "نحتفظ بحق استخدام الأسلحة النووية في حالة العدوان ضد روسيا وبيلاروسيا كعضو في الدولة المتحدة، وقد تم التنسيق بشأن جميع هذه القضايا مع الجانب البيلاروسي، مع رئيس بيلاروسيا لوكاشنكو، بما في ذلك في حال قام العدو باستخدام الأسلحة التقليديو، بخلق تهديد خطير لسيادتنا".

وقال بوتن في ختام تصريحاته التحذيرية: "في الختام، أود أن أؤكد أن جميع التوضيحات هي مدروسة بعناية ومتناسبة مع التهديدات والمخاطر العسكرية المعاصرة، تجاه دولة روسيا الاتحادية"

🚨⚡️ بوتين يرد على تفويض بايدن باستخدام الصواريخ بعيدة المدى:



"إذا كان هناك هجوم بصواريخ بعيدة المدى أو طائرات مسيّرة أو دخولها إلى الأراضي الروسية، فستستخدم روسيا الأسلحة النووية."



الأيام القادمة ستشهد تطور خطير للغاية! pic.twitter.com/o2riicZqIC — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) November 18, 2024

واعتبر النشطاء تصريحات الرئيس الروسي أنها بمثابة إعلان الحرب العالمية الثالثة، قائلين: "إن الأيام القادمة ستشهد تطور خطير للغاية".

بايدن يمنح أوكرانيا الضوء الأخضر لضرب روسيا

وجاء تحذير الرئيس الروسي بوتين، ردًا على الضوء الأخضر الذي منحه الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى قدمتها الولايات المتحدة لضرب روسيا.

بايدن يمنح أوكرانيا حق ضرب روسيا بصواريخ أمريكية، فيتو

وعلى مدى الأشهر الماضية، كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يدعو أمريكا لرفع القيود المفروضة عن الصواريخ المعروفة باسم "ATACMS"، مما يسمح لأوكرانيا بضرب روسيا.

فور التصعيد والتحذيرات التي خرجت من الجانب الأمريكي والروسي، قام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتدشين هاشتاج بعنوان "الحرب العالمية الثالثة" الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم، واصفين تصاعد الأحداث بالتطور الخطير الذي يعصف بالعالم.

ترامب يحذر من تسارع أحداث الحرب العالمية

وجاء رد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتخب، محاولًا تخفيف وطأة الصدام المرتقب، حيث قال في مقطع فيديو تم بثع عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أرفض قبول جولة أخرى من الحرب التي لا تنتهي في أوكرانيا. أريد السلام، وهم يريدون المال والصراع! حتى لو كان ذلك يعني دفعنا إلى شفا الحرب العالمية الثالثة، والتي بصراحة، تحدث بالفعل وبسرعة كبيرة."

الرئيس الامريكي المنتخب #دونالد_ترامب: أرفض قبول جولة أخرى من #الحرب التي لا تنتهي في #أوكرانيا. أريد السلام، وهم يريدون المال والصراع! حتى لو كان ذلك يعني دفعنا إلى شفا #الحرب_العالمية_الثالثة، والتي بصراحة، تحدث بالفعل وبسرعة كبيرة. pic.twitter.com/rPmmsr5WI7 — Daily. (@Daily_Events_) November 18, 2024

وعلقت المحللة السياسية التركية إسلام كانبكلي قائلة: "نجل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. (تعليقا على منح ادارة بايدن الاذن لاوكرانيا لاستخدام الصواريخ الامريكيه لضرب العمق الروسي) "الصناعة العسكرية الأمريكية تريد أن تبدأ الحرب العالمية الثالثة قبل أن تتاح لوالدي الفرصة للتوسط في السلام وإنقاذ الأرواح." في النهاية، عليهم تأمين تلك التريليونات من الدولارات. من يهتم بحياة الناس؟"

مخاوف اشتعال الحرب العالمية الثالثة

وعبر النشطاء عن مخاوفهم قائلين: “نحن نقترب من الحرب العالميه الثالثه ودخول الروس والصين بعد ان يستهدف الأمريكان وكيانهم، إيران ومنطقة الشرق الأوسط والمضائق والشام والعراق والخليج ومصر واليمن هم مركز الحدث، هرمجدون ثم زوال الكيان نصيحة.. خزنوا الطعام”.

صواريخ بايدن تشعل الحرب العالمية الثالثة، فيتو

وقال أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي: "بايدن سمح لزيلنسكي باستخدام صواريخ بعيدة المدي داخل روسيا، وسيرد بوتين بمحو أوكرانيا وستبدأ الحرب العالمية الثالثة، جراء أمر هذا المريض بالزهايمر وستتدمر أوروبا.. الممول الرئيس لزيلنسكي لن يذل بوتين ولن يستسلم ولن تهزم روسيا بوتين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا