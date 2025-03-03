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خارج الحدود

أحد الزعماء المؤسسين للولايات المتحدة ضحية جديدة لـ ترامب

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن  نائبا جمهوريا قدم مشروع قانون يقترح فيه تصميم ورقة نقدية جديدة من فئة 100 دولار يتم فيها استبدال صورة بنجامين فرانكلين، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، بصورة الرئيس دونالد ترامب.

وضع صورة ترامب على الدولار

 

وقال النائب الجمهوري عن ولاية تكساس الأمريكية براندون جيل، في تعليق لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "وضع ترامب على ورقة الـ100 دولار يعني تقديرا لكل ما سيحققه خلال السنوات الأربع القادمة".

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وأطلق النائب على مشروع القانون اسم "قانون العصر الذهبي 2025"، وفقا للنص المنشور على موقع "فوكس نيوز".

ويأتي هذا المقترح بعد أن أعلن النائب الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية جو ويلسون في نهاية فبراير الماضي عن مشروع قانون لإنشاء ورقة نقدية جديدة من فئة 250 دولار تحمل صورة ترامب.

كما قدم النائب الجمهوري عن ولاية أريزونا، بول جوسار، في يونيو 2024 مشروع قانون مماثل لإنشاء ورقة نقدية من فئة 500 دولار تحمل صورة ترامب.

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