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خارج الحدود

ترامب يعتزم مناقشة وقف المساعدات لأوكرانيا مع فريق تفاوضي اليوم

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، مناقشة وقف المساعدات لأوكرانيا مع فريق الأمن القومي في وقت لاحق من اليوم حسبما أفادت شبكة “نيويورك تايمز”.

ترامب يعتزم مناقشة وقف المساعدات لأوكرانيا  مع فريق تفاوضي  

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، نقلًا عن مسؤول أمريكي، قد تشمل مجموعة الإجراءات تعليق أو إلغاء المساعدات العسكرية لكييف التي تم الاتفاق عليها خلال فترة  الإدارة الأمريكية السابقة.

ويأتي ذلك فيما عقد قادة دول حليفة لأوكرانيا قمة في لندن لإظهار دعمهم لكييف والالتزام بالقيام بالمزيد من أجل الأمن في أوروبا وبتعزيز الإنفاق الدفاعي، مع تمسكهم بضرورة توافر دعم قوي من الولايات المتحدة، عقب المشادة الكلامية الحادة بين الرئيسين دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي، فيما صعدت واشنطن من الضغوط على الرئيس الأوكراني مجددا، عبر تلميح مسؤولين فيها إلى ضرورة رحيله.

 هدنة لمدة شهر في أوكرانيا

وعقب القمة التي عُقدت أمس الأحد، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية: إن باريس ولندن تقترحان هدنة لمدة شهر في أوكرانيا تشمل "الجو والبحر والبنية التحتية للطاقة".

كما اقترح أن ترفع الدول الأوروبية إنفاقها الدفاعي إلى ما بين 3 و3.5% من إجمالي الناتج المحلي، في مواجهة تبدل السياسات الأمريكية في عهد ترامب الذي بدأ محادثات مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، من دون أن يدعى إليها الأوروبيون وكييف.

من جانبه، قال رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر، بعد انتهاء الاجتماع في لندن الذي حضره زيلينسكي: إن "على أوروبا تحمل العبء الأكبر، لكن من أجل دعم السلام في قارتنا، والنجاح في ذلك، يجب أن يحظى هذا الجهد بدعم قوي من الولايات المتحدة".

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