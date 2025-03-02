أخبار الحوادث اليوم: مواطن يشعل النار في نفسه أمام مسجد بالشيخ زايد.. حقيقة اتهام شخص بخطف الأطفال بعد تخديرهم.. مصرع طفلتين في حريق شقة بالدقهلية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

أطلقت وزارة الداخلية، قوافل إنسانية لتوزيع المساعدات العينية "عبوات سلع غذائية بالمجان" على قاطني المناطق الحضارية الجديدة (الأسمرات –المحروسة – أهالينا – معًا – الخيالة).. وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين؛ وفي إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على عامل أدعى قيام آخر بتخدير وخطف الأطفال بإحدى قرى مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

أقدم مواطن على إشعال النار في نفسه أمام مسجد بالحي الثالث بمنطقة الشيخ زايد في ظروف غامضة، وتم نقله لمستشفى الشيخ زايد التخصصي في حالة حرجة.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة لانفجار أنبوبة بوتاجاز، الذي وقع داخل مخبز في أحد المولات التجارية الشهيرة بمدينة الشروق في محافظة القاهرة، أمس السبت، وقبل إفطار أول أيام رمضان.

حددت محكمة جنايات القاهرة 13 مارس الجاري لنظر جلسة تجديد حبس 14 متهما بالاستيلاء على أموال مواطنين إلكترونيًا عبر منصة FBC الرقمية.

أطلقت وزارة الداخلية مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة، لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بالمناطق الأولي بالرعاية بمختلف المحافظات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك؛ تحت رعاية رئيس الجمهورية، وفي إطار مبادرة كلنا واحد.

لقيت طفلتان شقيقتان مصرعهما، فى حريق شقة سكنية بمحافظة الدقهلية.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تم تداوله بشأن تغيب إحدى السيدات بمحافظة الأقصر.

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