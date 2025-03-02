الأمن يكشف حقيقة اتهام شخص بخطف الأطفال بعد تخديرهم في القليوبية

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على عامل أدعى قيام آخر بتخدير وخطف الأطفال بإحدى قرى مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وكانت شكوى وردت من عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، إدعى خلالها قيام شخص بتخدير وخطف الأطفال من داخل القرية محل إقامته.



وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات أو محاضر محررة فى هذا الشأن، كما أمكن تحديد المشكو فى حقه عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية – له معلومات جنائية، وبإستدعائه وسؤاله أنكر ما جاء بالشكوى.

وبإستدعاء الشاكى وسؤاله أقر بنشر تلك المعلومات لوجود خلافات عائلية بين المشكو فـى حقه ونجل عمومته عامل- مقيم بذات العنوان، وبسؤال الأخير أقر بعدم صحة ما ورد بالشكوى وأن الشاكى قام بذلك فى محاولة لجذب انتباه أهالى القرية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية للرد على شكاوى وإستغاثات المواطنين، والاهتمام بكل ما ينشر على مواقع التواصل الإجتماعى.

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