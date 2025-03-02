الأحد 02 مارس 2025
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حوادث

ضبط 10 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 10.5 مليون جنيه في القليوبية

القضاء على بؤرة
القضاء على بؤرة إجرامية لجلب المخدرات

نجحت أجهزة وزارة الداخلية ، في القضاء على بؤرة إجرامية لجلب المخدرات في الخانكة بمضبوطات تقدر بـ 10.5 مليون جنيه.

المضبوطات مع عصابة الخانكة 
المضبوطات مع عصابة الخانكة 

القضاء على بؤرة إجرامية لجلب المخدرات

وكانت معلومات وردت أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية قيام بؤرة إجرامية تضم 10 عناصر إجرامية شديدة الخطورة "لـ 5 منهم معلومات جنائية"؛ بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة للإتجار بها وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

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وعقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع قطاع الأمن المركزي تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "51 كيلو جرام هيدرو – 12 كيلو جرام آيس – 10 كيلو جرام هيروين – 4 كيلو جرام حشيش" – 1200 قرص مخدر لعقار الترامادول – بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – 4 قطع سلاح أبيض – 2 ميزان حساس ").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 10,5 مليون جنيه تقريبًا، وتم لتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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